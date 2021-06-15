جوجل تجلب أداة Tables إلى منتجاتها السحابية

في الخريف الماضي، قدمت حاضنة شركة جوجل الداخلية المسماة Area 120 أداة جديدة لتتبع العمل تسمى Tables، وهي منافسة لخدمة AirTable تسمح بتتبع المشاريع بكفاءة أكبر باستخدام الأتمتة.

وقالت شركة جوجل الآن: إن أداة Tables أصبحت أحد منتجاتها الرسمية من خلال الانضمام إلى Google Cloud، التي تتوقع أن تكتمل في العام المقبل.

وبدأ مشروع Tables من قبل موظف جوجل منذ فترة طويلة، وهو الآن المدير العام لمشروع Tables، تيم جليسون، الذي قضى 10 سنوات في الشركة وأكثر من ذلك بكثير قبل ذلك في مجال التكنولوجيا.

وقال جليسون: كان دائمًا يواجه صعوبة في تتبع المشاريع، حيث تشارك الفرق الملاحظات والمهام عبر المستندات المختلفة، التي سرعان ما تصبح قديمة.

وبدلاً من تتبع تلك الأنواع من الملاحظات والمهام المرتبطة بالمشروع عبر المستندات المختلفة التي يجب تحديثها يدويًا من قبل أعضاء الفريق، تستخدم Tables البوتات للمساعدة في القيام ببعض الواجبات الإدارية اللازمة لتوجيه أعضاء الفريق من خلال المشروع.

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ويشمل ذلك جدولة تذكيرات البريد الإلكتروني المتكررة عند تأخر المهام، أو إرسال رسائل إلى غرفة الدردشة عند تلقي نماذج جديدة، أو نقل المهام إلى قوائم انتظار عمل الأشخاص الآخرين، أو تحديث المهام عند تغيير الجداول.

ورأى الفريق Tables كحل محتمل لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك إدارة المشاريع، وكذلك عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتتبع خدمة العملاء، وإدارة علاقات العملاء، والتوظيف، وتطوير المنتجات والمزيد.

وتم إطلاق الخدمة في شهر سبتمبر الماضي لاختبار ملاءمة المنتج للسوق، كما تقول جوجل، وحصلت على شعبية سريعة.

وكانت تعليقات العملاء المبكرة إيجابية ورأى الفريق أن العملاء يتبنون الخدمة لمشاريع متعددة – وهي إشارة قوية أخرى لنموها المحتمل.

وتضمنت حالات الاستخدام الشائعة إدارة المخزون وتتبع إمدادات الرعاية الصحية واستخدامها في سير عمل الإقراض العقاري.

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وجد الفريق أن Tables قد تم تبنيها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بخلاف هذه، كما هو مأمول. وفي المتوسط، يستخدم العملاء Tables في أقسام تضم بين 30 و 40 شخصًا، كما وجدوا.

وكان معظم العملاء يتخلون عن المزيد من العمليات اليدوية لاستخدام Tables بدلاً من ذلك، وليس من خدمة منافسة.

كما كان العامل الآخر الذي دفع إلى اعتماد Tables هو مدى سرعة الإنتاجية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى قدرتها على التكامل مع مستودعات البيانات الحالية والخدمات الأخرى.

وتدعم أداة Tables حاليًا Office 365 و Microsoft Access و Google Sheets و Slack و Salesforce و Box و Dropbox، على سبيل المثال.

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وخلال الإصدار التجريبي، يمكن للفرد استخدام Tables مجانًا، مع دعم يصل إلى 100 جدول و 1000 صف.

وكان من المفترض أن تكلف الخطة المدفوعة 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا. مع دعم يصل إلى 1000 جدول و 10000 صف.

وتضمنت هذه الخطة أيضًا دعمًا لمرفقات أكبر، والمزيد من الإجراءات والمحفوظات المتقدمة، والمشاركة، والنماذج، والأتمتة، وطرق العرض.

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ومع وصول Tables إلى Google Cloud، يتم دمجها مع منصة إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية AppSheet.

وسيتمكن المستخدمون الذين يريدون ميزات إضافية من الترقية إلى خطة متميزة. كما يتم تقديمها كمنتج مستقل لمن يريد هذه التجربة. وتعزز جوجل Workspace لعرض Tables أمام المزيد من المستخدمين أيضًا.

ويستفيد المشروع من الاهتمام المتزايد بمنصات قواعد البيانات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. والتي تعمل بجداول البيانات مثل AirTable، على سبيل المثال.

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