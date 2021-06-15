أوبرا تطرح متصفح Opera GX للأجهزة المحمولة

أطلقت شركة أوبرا Opera متصفح الألعاب المحمولة Opera GX لتقديم سرعة وأداء أفضل للألعاب المحمولة.

وتم إطلاق إصدار سطح المكتب من Opera GX خلال E3 2019 كأول متصفح مصمم للألعاب. ومنذ إطلاقه خلال هذا العرض، استخدمه الملايين لتحسين تجربة الألعاب الخاصة بهم.

واستخدمه 9 ملايين لاعب في شهر مارس، بزيادة 190 في المئة عن العام السابق.

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وفي معرض E3 لهذا العام، تطرح أوبرا النسخة المحمولة من Opera GX. وتم تبسيط متصفح Opera GX لأجهزة الحاسب المكتبية للاعبين عبر الأجهزة المحمولة.

ويعني هذا أنه تم تعديله لتقليل استخدامه لموارد النظام بحيث تتوفر معظم طاقة معالجة الهاتف الذكي لتشغيل الألعاب.

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وأضاف أيضًا تكامل تويتش وديسكورد المدمج بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية ومحددات ذاكرة الوصول العشوائي التي تحد من مقدار كل مورد يمكن أن يستخدمه المتصفح.

ومن السهل جدًا تخصيصه عندما يتعلق الأمر بتفضيلات الإعلان أو ملفات تعريف الارتباط.

ويتضمن متصفح الهاتف المحمول FAB (زر الإجراء السريع)، الذي يتيح التنقل بيد واحدة مع ردود فعل لمسية.

ويحتوي على ميزات حماية الخصوصية والأمان لمحاربة تعين العملات المشفرة. ويمكنك التبديل بين الوضع الداكن والوضع الفاتح.

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أوبرا تطرح متصفح Opera GX:

يحتفظ GX Corner بآخر الأخبار عبر الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى الكثير من علامات التبويب أو التبديل إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي المتعددة للحصول على معلومات محدثة. كما أن لديه مانع إعلانات أصلي.

ويسمح Flow للمستخدم بالحفاظ على المزامنة بين سطح المكتب والأجهزة المحمولة وكذلك مشاركة الملفات والرسائل بين المتصفحات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك نما Opera GX ليصبح أكبر خادم تقني عبر ديسكورد، حيث تضم قناته حاليًا أكثر من 290 ألف عضو.

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وقال ماسيج كوسيمبا، مدير منتج Opera GX: إن الشركة بدأت العمل على قاعدة التعليمات البرمجية الشاملة في عام 2018. وأن Opera GX mobile قيد التطوير لمدة ستة أشهر.

وأضاف: بالنظر إلى أنه مبني على تقنية أوبرا، فقد تمكنا من التحرك بسرعة وبناء متصفح الهاتف المحمول الذي يركز على الألعاب خلال الأشهر الستة الماضية. وما زلنا نقدم متصفحًا بمجموعة ميزات فائقة إلى حد كبير.

ويعد متصفح Opera GX للأجهزة المحمولة بمثابة استجابة مباشرة لطلبات مستخدمي نسخة سطح المكتب من Opera GX من أجل تطوير إصدار للأجهزة المحمولة أيضًا.

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