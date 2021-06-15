أفضل هدايا البنات 2021

يعبر الكثير من الأشخاص وبالأخص البنات والسيدات عن حبهم ومودتهم للآخرين عن طريق تقديم هدايا البنات التي تكون متنوعة ومختلفة.

وقد يجد بعضنا صعوبة في اختيارها لكثرة وتعدد الخيارات المطروحة في الأسواق، وبسبب اختلاف الأذواق والشخصيات التي سوف نقدم لهم الهدايا.

ونسعى من خلال هذا المقال إلى أن نوفر عليك عناء البحث عن الهدية المناسبة لمن تحب. وقمنا بعرض العديد من نماذج هدايا البنات المثالية والمعبرة عن المشاعر الحقيقية.

وتوجد ضمن المقال هدايا خاصة للبنات الصغار وهدايا للبنات الكبار وهدايا تصلح للبنات الكبار و الصغار. ويمكنك استخدم كويون خصم فوغا كلوسيت 30% للحصول على خصم يصل الى 30 في المئة من موقع عربي كوبون.

الألعاب والدمى:

يفضل الكثير من البنات وبالأخص الصغار ألعاب الدمى، والدباديب، وبعض الألعاب الحركية المشتركة، أو ألعاب الذكاء والألعاب الورقية. وتعتبر الكثير من هدايا البنات السابقة قيمة، ولها فائدة في التسلية وتغيير المزاج.

الحيوانات أليفة:

قبل اعتبار الحيوانات هدايا قيمة للبنات، يجب معرفة شخصية البنت التي تريد إهدائها الحيوان الأليف، وهل لديها حساسية أو خوف من تلك الهدايا التي من أهمها:

قطة مميزة وجميلة بربطة عنق خاصة مع علبة طعام خاص بالقطط وبيت صغير من الكرتون. حوض من السمك الملون والجميل مع علبة من الطعام الخاص بالسمك. عصفور مميز بلون وصوت جميل مع قفص خاص بهذا العصفور. سلحفاة جميلة مع علبة من الكرتون مخصصة كبيت للسلحفاة.

الملابس والأزياء:

تعتبر البنات والسيدات من أهم الأشخاص الذين يهتمون بالأناقة والموضة، وفي حال تقديم أحد الأشخاص هدايا البنات الخاصة بالملابس والأزياء، فإنه يسبب لها الفرحة مثل:

البيجامات.

فستان جميل وناعم.

التنورات بأنواعها وأشكالها.

جاكيتات الجينز.

شال للتدفئة بألوان زاهية.

معاطف وبلوفرات.

عبايات.

طرح للمحجبات.

الروايات والقصص:

تهوى الكثير من البنات قراءة القصص بمواضيعها المختلفة، وتنمي هوايتها في القراءة عن طريق الروايات والقصص المثيرة والشيقة. ولذلك يفضل البعض إهداء القصص والروايات لمن يحبون، وخصوصًا الروايات الرومانسية المعبرة التي تكون بين الأزواج، حيث أنها تعبر عما يدور بداخلك من مشاعر لطيفة وحب، دون الحاجة للكلام.

حقائب اليد:

تتنوع حقائب اليد التي يحملها الشخص وتختلف حسب شخصية الشخص الذي نريد اهدائه الحقيبة. كما تختلف أيضًا باختلاف المناسبة فتجد منها المناسب ك هدايا بنات مثل:

كاجوال الخصر. رياضية. يد كلاسيكية وعملية. للحفلات والمناسبات مرصعة بالأحجار.

العطور:

لا شك بأن العطور من الهدايا الخاصة التي يفضلها و يهواها الجميع. وتعتبر من أفضل هدايا البنات المحببة لديهم. وتعكس رقي ومحبة صاحب الهدية للبنت المهداة، خاصة بين الخاطبين. ومن أهم الماركات العالمية المستخدمة في هدايا البنات:

كوكو شانيل جوتشي ماسيمو كريستيان ديور

المجوهرات و الإكسسوارات:

تعتبر المجوهرات من أثمن وأغلى الهدايا التي يمكن أن تعتبرها هدايا البنات. كما أن الإكسسوارات تعتبر من الهدايا المميزة والفريدة، وفيما يلي مجموعة من المجوهرات والإكسسوارت:

إسوارة أو قلادة تحمل اسم البنت المراد إهدائها. أقراط ذهبية أو فضية ناعمة وأنيقة. خاتم و اسوارة من الفضة أو الذهب. ساعات اليد بأشكالها المختلفة وتصاميمها العصرية. نظارات شمسية، تتناسب مع بشرة ووجه البنت. أحزمة متميزة بألوان مختلفة. إكسسوار للشعر، جذاب وأنيق.

هدايا تخص الرياضة:

تهوى الكثير من البنات الرياضة، ويرى محبينها أن الهدايا الرياضية أنسب هدايا البنات التي يمكن تقديمها لها، وذلك بسبب شخصيتها الرياضية النشطة، ومن أشهر هذه الهدايا:

حذاء مميز طبي ورياضي يسهل الحركة وممارسة الرياضة أثناء ارتدائه. تسجيل اشتراك لمدة شهر في نادي رياضي شهير ومميز. عبوة جميلة ومميزة للماء لكي تأخذها معها أثناء ممارسة الرياضة أو النادي الرياضي. جهاز رياضي مميز يمكن وضعه بالمنزل مع مراعاة حجم المنزل وعدم أخذ مساحة كبيرة من المنزل. جهاز كهربائي صغير لصنع العصير الطبيعي الصحي و المفيد الذي يفضله جميع الرياضيين.

الأحذية الأنيقة والطبية:

تكمل الفتاة والبنت إطلالتها الساحرة، عن طريق إرتداء حذاء مميز يلفت الأنظار ويجذبهم، الذي بدوره يزيد من ثقة الفتاة والبنت. ولذلك اعتبره الكثير من هدايا بنات المهمة والمميزة.

بالإضافة إلى ذلك تشعر البنت بالمحبة والتقدير من الذي أهداها إياه. وتختلف الأحذية بحسب المناسبة المراد الخروج إليها مثال ذلك:

أحذية الرياضة من الماركات الشهيرة والمعروفة.

الأحذية الفلات الأرضية.

الأحذية ذات الرقبة الطويلة.

أحذية الكعب الجذابة.

أدوات ومستحضرات التجميل والعناية بالوجه:

تتعدد مستحضرات التجميل التي يمكن اعتبارها هدايا البنات. وفيما يلي أشهر تلك المستحضرات:

أحمر شفاه بلون مميز وهادئ يلائم بشرة البنت المراد إهدائها.

آي لاينر من ماركة شهيرة ومميزة.

أحمر خدود أصلي وجذاب.

ماسكارا عصرية من ماركة أصلية ومعروفة.

مجموعة من أدوات الجمال بحيث تكون من ماركة معروفة عند الجميع.

ظل للجفون.

أقلام تحديد ومثبت للمكياج.

أدوات العناية بالأظافر:

يوجد العديد من أدوات العناية بالأظافر التي يمكن اعتبارها من هدايا البنات المميزة مثل:

القلم الخاص بالعناية بالأظافر.

مجموعة مميزة من طلاء الأظافر، بألوان وماركات مميزة.

أدوات المانيكير والباديكير، الخاصة والملائمة لجميع أنواع الأظافر.

مجموعة من مقويات ومرطبات الأظافر.

مجموعة فرش خاصة بالأظافر.

أدوات ومستحضرات للعناية بالوجه والجسم:

جهاز المساج للوجه

مجموعة مميزة من فوريو لترطيب الجسم.

فرشاة لتنظيف الوجه من فوريو.

جهاز بخار للجسم.

جهاز مساج خاص بالجسم.

مقشر للوجه وللجسم، مع باقة من الكريمات الخاصة بالوجه.

مجموعة خاصة للاستحمام.

مجموعة من فيتامين E.

زيوت عطرية شهيرة ومفيدة.

مستحضرات العناية بالشعر:

تتعدد المستحضرات والأدوات الخاصه بالعنايه بالشعر التي توجد عليها عروض وخصومات مميزة باستخدام كوبون خصم ستايلي، وتبعًا لذلك إليك أهم هذه المستحضرات التي تكون ملائمه جدًا كهدايا البنات:

مشابك شعر مميزه و اكسسوارات من الفضة واللؤلؤ.

مجموعة كاملة من أدوات العناية بالشعر المجعد.

مكواة لفرد الشعر.

اقراط و بندانات للشعر.

مجفف للشعر.

أجهزة كهربائية بسيطة:

ماكينة إزالة الشعر.

ماكينة صنع القهوة.

ماكنة لصنع الفشار.

الإستشوار ومجفف الشعر.

ماكينة للمساج.

الزهور والنباتات:

غالبا ما تعبر الزهور عن المشاعر الحقيقية التي تدور ببال الشخص الذي يهدي هذه النباتات والزهور. وتنتقل هذه المشاعر بصمت ورقه الى صاحب الهديه وخاصهً عندما تكون فتاة رقيقة وناعمة. ومن أهم أنواع الزهور المستخدمة في هدايا البنات:

باقة من الورد مميزة ومنسقة بطريقة جميلة وجذابة وبألوان ساحرة. نبات الصبار الشهير مع أصيص فاخر له لاستخراج مادة الألوفيرا الخاصة للعناية ببشرة البنت. نبات خاصة بالزينة والديكور وخصوصًا اذا كانت البنت من عشاق اللون الأخضر والنبات. نباتات وزهور مجففة يمكن الإحتفاظ بها لأكبر وقت ممكن لتبقى ذكرى من الحبيب للأبد. باقة من الورد مع تشكيلة من الشوكولاتة توضع بين اوراق الزهور المختلفة.

أطعمة متنوعة:

تفضل الكثير من البنات الأطعمة في هدايا البنات ومن أهم هذه الأطعمة:

الشوكولاته الفاخرة بالنكهات التي تفضلها البنت.

غزل او شعر البنات.

مجموعه من الحلويات الشرقية المميزة.

قالب كيك فاخر او كب كيك.

قهوه او نسكافيه او هوت شوكليت او اي مشروب تفضله البنت.

الايسكريم والبوظة بأطعمتها اللذيذة وألوانها الزاهية.

دعوة إلى مطعم، لتناول طعام الغداء أو العشاء.

الكترونيات:

علاوة على ذلك يعتبر العصر الحديث عصر الإلكترونيات، التي تعتبر من الهدايا القيمة والمفيدة المقدمة للبنات والسيدات مثل:

سماعة لاسلكية أو سلكية مميزة وبألوان جميلة.

هاتف حديث عصري.

لاب توب او كمبيوتر.

ساعة عصرية للحائط أو منبه شخصي حديث وبتصميم عصري.

غطاء للهاتف مميز.

فلاش أو ميموري للهاتف أو اللابتوب.

بروجكتور يعمل مع الهاتف لعرض الأفلام والفيديوهات المعروضة في الجوال.

كاميرا حديثة تعمل على استخراج الصور بشكل سريع وفوري.

مروحة تعمل على الشاحن أو البطارية.

حقيبة خاصة باللابتوب سهلة الحمل والإستخدام.

رحلات:

ترغب الكثير من السيدات والبنات بالتنزه والرحلات. ولذلك تعد أخذ الفتاة في جولة أو رحلة في الحدائق أو الملاهي أو في مكان تحبه وتفضله من أجمل الهدايا المقدمة كهدايا البنات المميزة.

هدايا متنوعة:

بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من الأفكار الأخرى التي لا يمكن تصنيفها بنوع أو فئة معينة، والتي يمكن استخدامها بشكل أفضل كهدايا البنات الشائعة والمتوفرة بالأسواق مثل: