أفضل 6 تعديلات ماين كرافت لتغيير شكل اللعبة

تتفوق لعبة ماين كرافت في قابليتها للتعديل بشكل كامل، وهذا ما ساعد اللعبة على الاستمرار حتى اليوم.

ويمكنك من خلال تثبيت بعض التعديلات تحسين شكل اللعبة، وجعله يختلف عن الشكل الأصلي، وذلك عبر إضافة تحسينات رسومية.

ولا تشمل التعديلات التغييرات الرسومية فقط، بل يمكنها تغيير أسلوب اللعب وإضافة مميزات جديدة في ماين كرافت.

ولا يحتاج تثبيت التعديلات إلى الكثير من الخبرة، ويمكنك تثبيتها عبر استخدام تطبيق Curse Forge، وهو يسمح لك تثبيت التعديلات المختلفة من خلاله.

حيث يضم أغلب تعديلات المتاحة للعبة، وذلك بالإضافة إلى خرائط إضافية للعبة.

طريقة تثبيت تعديلات ماين كرافت:

تستطيع تثبيت تعديلات اللعبة عبر تثبيت Curse Forge الخاص بإدارة اللعبة ومواردها، ويمكنك تحميله عبر هذا الرابط.

وبعد ذلك يمكنك تصفح التعديلات للاختيار منها، وعندما تجد ما ترغب فيه قم بالضغط على زر تثبيت إلى جوار التعديل.

وتعتبر هذه الطريقة أسهل طريقة لتثبيت التعديلات في ماين كرافت، وتوجد طرق أخرى، ولكنها معقدة أكثر وتحتاج إلى المزيد من الخبرة.

ولنتحدث الآن عن أفضل تعديلات ماين كرافت:

يعمل هذا التعديل على تحسين جودة ماين كرافت لتناسب حاسوبك ومواصفاته، وهذا لأن لعبة ماين كرافت لا تستفيد من العتاد الحديث بشكل جيد.

وهذا يعني أن اللعبة دون تعديل تعمل بدقة وكفاءة متشابهة بين الجهاز ذو العتاد القوي والحاسب الضعيف، ولذا تحتاج لهذا التعديل لتحسن من جودتها.

اقرأ أيضًا:

ويدعم هذا التعديل الكثير من الإضافات الأخرى، مثل: تحسينات الضوء والمكونات الواضحة وغيرها من الأمور.

يسمح لك هذا التعديل بمعرفة طريقة تحضير أي سلاح تجده أمامك في اللعبة.

ويساعدك التعديل على البحث عن المواد اللازمة للتحضير، ولكن تحتاج إلى البحث بشكل يدوي عن هذه الموارد.

يعرض لك هذا التعديل اسم أي قطعة أو مورد تجده أمامك، ويفيدك هذا التعديل عندما تقوم بتثبيت خريطة جديدة أو حزمة موارد جديدة.

ويسمح لك بالتعرف على الموارد بمجرد النظر إليها، ولكن قد يكون التعديل غير مفيد للاعبين المخضرمين، حيث أنهم يعرفون كل شيء مسبقًا.

ولذا فهو موجه إلى اللاعبين الجدد بشكل أكبر.

اقرأ أيضًا:

يقوم هذا التعديل بتطوير أسلوب اللعبة والمنطق المستخدم فيها، ويركز على تقديم فكرة التروس التي تدور تلقائياً والعجلات.

ويساعدك هذا في تقديم مدن وبناء تركيبات أكثر تعقيداً في ماين كرافت، ويمكنك استخدامه في بناء العربات أيضًا.

يعمل هذا التعديل على إضافة مجموعة من الأزهار والنباتات إلى ماين كرافت، وتقدم لك هذه الأزهار والنباتات الكثير من الاختلافات في عالم اللعبة.

ويمكن لهذه النباتات أن تساعد على شفاء أو تغذية حيواناتك، وتفيد أيضًا في صد هجمات الوحوش في اللعبة.

ولكن تحتاج إلى إكتشاف استخدام كل نبات بمفردك أو بإستخدام تعديلات أخرى.

كما يبدو من اسم هذا التعديل، فإنه يسمح لك بدمج أكثر من أداة معاً لتعمل معاً من خلال أداة واحدة، وبالتالي فإنها لا تستهلك الكثير من المساحة في مخزنك.

اقرأ أيضًا:

ويضيف التعديل أيضاً قلماً من الفحم، وهو يساعد على وضع علامات في الكهوف ليسهل عليك العودة إليها.

ويمكنك استخدام القلم والأداة بحسب ما تراه مناسبًا.