أفضل إضافات جوجل كروم لالتقاط الشاشة

يمتلك جوجل كروم مجموعة كبيرة من الإضافات المتخصصة في التقاط الشاشة وتسجيلها، ويمكن من خلال هذه الإضافات إما التقاط صورة للشاشة أو تسجيل فيديو لها.

وتمتاز هذه الإضافات بكونها متاحة مجاناً عبر متجر جوجل كروم، وهي تفيد للغاية في تسجيل الدروس ومشاركتها عبر الإنترنت.

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وتقدم كل إضافة مجموعة مختلفة من المميزات التي تناسب استخدامات مختلفة، ولذا نذكر لكم اليوم مجموعة من أهم اضافات التقاط الشاشة لمتصفح جوجل كروم.

وتقدم لك هذه الإضافة مجموعة من المميزات المختلفة للتعديل على صورة الشاشة.

ويمكنك من خلال هذه الاضافة رفع الصور مباشرةً على جوجل درايف.

وتمتلك الإضافة أدوات تعديل متقدمة للصور، ولذلك يمكنك الكتابة على الصور ووضح العلامات المائية أو تظليل بعض الأجزاء.

توجد الكثير من الصفحات الكبيرة والتي لا تعرضها الشاشة مرةً واحدة، ومثل هذه الصفحات تمثل مشكلة أثناء التقاطها.

وهذا لأنك ستحتاج لالتقاط أكثر من صورة لأجزاء مختلفة من شاشة جوجل كروم.

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ولكن تستطيع الإضافة التقاط صورة للشاشة بالكامل في مرة واحدة، وتكون الصورة الناتجة أطول من الحجم المعتاد.

وتعمل هذه الإضافة كطريقة لجمع المعلومات والمحتويات من صفحات التواصل الاجتماعي، وتسمح لك هذه الإضافة بالتقاط وتخزين صور أيضاً للشاشة.

وتعطيك الإضافة مساحة تكفي 500 علامة ولكن مع الإعلانات، ويمكنك الاشتراك سنوياً فيها للتخلص من الإعلانات.

وتأتي هذه الإضافة ضمن مجموعة Evernote المميزة لتسجيل الملاحظات ومشاركتها بين الأجهزة المختلفة.

ويمكنك استخدام حساب Evernote للربط بين إضافة جوجل كروم والتطبيق على الأجهزة الأخرى.

وتستطيع من خلال الأداة الوصول إلى جميع الملاحظات والتعديل عليها ووضع لقطات الشاشة فيها أيضاً.

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ولكن النسخ المجانية من الأداة تأتي بقدرات محدودة قليلاً وعليك شراء الأداة للاستفادة منها بأقصى شكل.

وكما يبدو من آسم هذه الإضافة فهي خفيفة ولا تمثل حملاً على جهاز الحاسوب، وهذا أمر مناسب كون جوجل كروم يستهلك الكثير من الموارد.

وتتيح لك الأداة الكثير من التخصيص والقدرة على تعديل الصور الملتقطة باحترافية كبيرة.

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الأداة مجانية للاستخدام ويمكنك تحميلها مجاناً من المتجر.

وتعتمد هذه الأداة على تسجيل الفيديو بشكل سريع، وتسجل الأداة جميع محتويات الشاشة بشكل كامل ويمكنها أيضاً أن تضيف مشاهد من الكاميرا الأمامية للحاسوب إن كنت تمتلك واحدة.

وتعتبر هذه الإضافة أكبر إضافة لالتقاط الشاشة في جوجل كروم، وهي تمتلك مجموعة كبيرة من الاختيارات المختلفة والشاملة لأي إستخدام تحتاجه.

يمكنك تسجيل فيديو للشاشة بالكامل أو تسجيل فيديو لجزء منها فقط، ويمكنك أيضاً إضافة بعض الرسومات على الفيديو ومن ثم مشاركته عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى تخزينه على جهازك.