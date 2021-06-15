أفضل إضافات جوجل درايف لتزيد من انتاجيتك

تضم منصة جوجل درايف مجموعة من الإضافات القادرة على تغير طريقة استخدامها، وتعتبر هذه الاضافات عبارة عن برامج من طرف خارجي يتم تثبيتها داخل منصة جوجل درايف.

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ويمكنك إيجادها عبر متجر خاص بها في جوجل درايف ويمكنك استخدامها مثل برامج Docs و Sheet المعتادة في جوجل درايف.

وتشمل هذه الاضافات مجموعة من الأدوات لتنظيم العمل ، وتضم أيضاً أدوات بديلة لتطبيقات DOCS و Sheets وتطبيق عرض ملفات PDF.

تستطيع باستخدام الإضافة أن تغير شكل جداول البيانات بشكل تلقائي داخل تطبيق Goole Sheets.

وهي أداة مفيدة إن كنت تعمل مع جداول البيانات بشكل مستمر.

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ويمكنك من داخل الإضافة إختيار أحد التصميمات المتنوعة بها، ولذا توفر عليك الوقت في تنسيق الجداول في جوجل درايف.

ويمكنك من خلال هذه الأداة إضافة مجموعة من المعادلات الرياضية المختلفة ،حيث تدعم هذه الأداة جميع المعادلات الرياضية.

وتظهر المعادلة كما لو كانت مكتوبة باليد في مستندات جوجل درايف أو Sheets.

وتعتبر الأداة موجه بشكل أكبر إلى المعلمين أو العاملين في مجال الرياضيات والهندسة ومن يحتاجون المعادلات بشكل مستمر.

كما يبدو من إسم الأداة، فإنها تسمح لك بترجمة محتويات Google Sheets بضغطة زر.

ويمكنك ترجمة المستند بأكمله أو أجزاء بعينها منه ضمن جداول جوجل درايف.

وتتم الترجمة بإستخدام خوادم جوجل للترجمة وهي تدعم أكثر من 100 لغة مختلفة.

على الرغم من أن تقنية الفاكس أصبحت غير مُستخدمة بسبب انتشار البريد الإلكتروني، إلا أن بعض الشركات مازالت تعتمد عليها لإرسال المستندات السرية والهامة.

ولذا يمكنك استخدام هذه الأداة حتى ترسل مستندات Google Docs مباشرةً إلى أي جهاز فاكس حول العالم من جوجل درايف.

إن كنت في حاجة لعمل خريطة ذهنية، فإن أداة MindMup 2 هي ما تحتاجه.

وهذا لأن الأداة تسمح لك بترتيب أفكارك في أشكال هندسية واضحة، ويمكنك التعديل على الخرائط الذهنية الموجودة في الأداة أو تصميم خرائط جديدة كما تحتاجها.

تسمح لك هذه الأداة بتقسيم مستندات Google Docs إلى قطع بناء صغيرة يمكن إعادة استخدامها لاحقاً كما ترغب.

ولذا إن كنت تقوم بعمل الكثير من المستندات المتشابهة فيمكنك من خلال هذه الأداة تقسيم المستند إلى أجزاء وإعادة استخدامها لاحقاً.

ويمكنك تثبيت الإضافة من خلال متجر جوجل درايف مجاناً.

تعتبر هذه الإضافة نسخة مصغرة من تطبيق Zoom لمحادثات الفيديو الشهير، ويمكنك بعد تثبيت هذه الإضافة في جوجل درايف أن تجدول الاجتماعات، ويمكنك الدخول إلى الاجتماعات من داخلها أيضاً.

تستطيع من خلال هذا الإضافة إنشاء مجموعة من الرسوم البيانية المميزة.

وتساعدك هذه الأداة على إنشاء مختلف الرسوم البيانية بالاعتماد على الأشكال المتنوعة المزودة في الإضافة.

ويمكنك تحميل الإضافة من متجر جوجل درايف بسهولة.

تستطيع من خلال هذه الأداة تقليل حجم مستند Google Sheets وإزالة جميع الجداول والبيانات الغير لازمة لتتمكن من الحفاظ على مستندك مُركزًا ومنسقاً لأبعد الحدود.

تسمح لك هذه الأداة بوضع مؤقت في مستندات Google Forms التي يستخدمها الكثيرون، ويمكنك من خلال الأداة وضع مؤقت لانتهاء الاختبار عبر Google Forms كمثال أو معرفة الوقت المستغرق لحل الاستبيان.

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وبالطبع تظهر بيانات الأداة ونتائجها ضمن التقرير الموجود في جوجل درايف