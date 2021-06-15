أفضل أدوات عمل قرعة إلكترونية عبر إنستاجرام

يوجد الكثير من الطرق لعمل قرعة عبر إنستاجرام، وتختلف بحسب اختلاف طريقة المسابقة وهدفك من وراءها.

ويمكن للمسابقة أن تعتمد على تصويت لأفضل الصور، ويمكنك عمل قرعة سحب عشوائي بين أفضل الصور التي حصلت على التفاعل.

ولكن أحد أفضل الطرق لعمل مسابقة عبر إنستاجرام هي استخدام أدوات قرعة عشوائية للاختيار بين المتابعين.

وذلك لأن المسابقة التي تعتمد على متطلب بسيط مثل المتابعة أو التعليق تحصل على تفاعل أكثر.

وإذا زاد التفاعل مع مسابقتك، فإنك تصل إلى هدفك بشكل أسرع.

ولذلك نقدم اليوم لكم مجموعة من أفضل أدوات عمل قرعة الكترونية عشوائية عبر إنستاجرام وإدارة المسابقة بشكل كامل.

تعتبر هذه الأداة طريقةً لإدارة قرعة مسابقات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وذلك لأنها تعمل مع جميع منصات التواصل الاجتماعي دون استثناء.

ويمكن لها أيضاً أن تعمل مع منصات أخرى مثل Pinterest، وهي أيضاً تعمل مع المدونات وقنوات يوتيوب.

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وتساعدك الأداة على إدارة المسابقة وعمل قرعة بشكل كامل ودقيق، وهذا لأنها تعرض لك تحليلًا لجميع النتائج والمشاركات.

ويمكنها أيضاً أن تجمع لك البيانات من المشاركين في المسابقة.

وتضم الأداة أكثر من 90 قالباً للمسابقات وأكثر من 30 شكلاً مميزاً لعرض نتيجة قرعة التي قمت بها.

وتعتبر الأداة إحترافية في المقام الأول ولذلك فإنها تأتي بسعر 100 دولار للشهر، ويمكنك تجربتها مجاناً لفترة محدودة.

توفر لك هذه الأداة أكثر من 90 طريقة مختلفة لعمل مسابقات قرعة على أكثر من 30 منصة اجتماعية مختلفة.

ويمكنك استخدام الأداة بسهولة، وهذا لأنها توفر أداة بناء سهلة الاستخدام، وتضم كذلك أداة لتصميم شكل المسابقة تعتمد على لغة CSS.

ولذا فأنها تعتبر أحد الأدوات الاحترافية والمناسبة للمسابقات الإحترافية من الشركات.

وتساعدك الأداة كذلك على متابعة المسابقة وعملية اختيار الفائز عن طريق قرعة نزيهة وآلية.

وهي تجمع لك كافة البيانات التي تحتاجها من هذه المسابقة.

وتمتاز الأداة بسعرها المنخفض مقارنةً بإمكانياتها، وهذا لأنها تأتي بسعر 30 دولار للشهر وتوفر لك تجربة مجانية للأداة أيضاً.

أداة Vyper:

تم تصميم هذه الأداة بالكامل لتساعدك في الحصول على المزيد من التفاعل والاستفادة من برامج مشاركة الروابط والعمولة، ويمكن للأداة أن تجمع لك كافة البيانات التي تحتاجها مثل البريد الإلكتروني للمشاركين أو اهتماماتهم المختلفة.

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ويمكنك من خلال الأداة عمل مسابقات مختلفة واختيار الفائز عبر قرعة بشروط مختلفة كما ترغب.

وتستطيع دمج الأداة بشكل كامل مع موقعك أو منصة التسوق الخاصة بك، وهي توفر لك تجربة مجانية للأداة.

أداة Rafflecopter :

تعتبر هذه الأداة من أسهل الأدوات لعمل المسابقات التي تعتمد على قرعة إلكترونية، وهذا لأنها تسمح لك بتصميم واجهة المسابقة بشكل بسيط وسريع للغاية.

ويمكنك تصميم المسابقة ودمجها في مدونتك أو متجرك كما تحب، وهي تستخدم شروطاً سهلة للدخول في المسابقات، وهذا مثل مجرد تسجيل الدخول ومتابعة الصفحة عبر فيسبوك أو إعادة نشر التغريدة على تويتر.

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وتقدم الأداة نسخة مجانية جيدة وتحتوي على جميع المواصفات الرئيسية للأداة، ولكن إن كنت ترغب في تحليل بيانات أكثر فيمكنك استخدام النسخ المدفوعة منها.