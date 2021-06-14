5 أشياء لم تكن تعرف أن جوجل درايف يستطيع عملها

تعتبر منصة جوجل درايف أحد أهم منصات العمل السحابي، وزادت أهميتها بسبب أزمة كورونا وانتشار العمل عن بعد.

ولكن يخفى على بعض المستخدمين إمكانيات المنصة و مميزاتها ،حيث يعتمدون على مجرد الكتابة واستخدام البرامج الرئيسية.

وتستطيع تثبيت تطبيقات خارجية عبر منصة جوجل درايف، وهذا يعني أنك لست مجبرًا على التعامل مع تطبيقات جوجل الرسمية.

ولذلك إليكم المزيد من الاستخدامات السرية، والتي لا يعرفها الكثير من مستخدمين جوجل درايف.

أخذ صورة من المستندات والأوراق الهامة:

يمكنك بكل سهولة تخزين الأوراق والمستندات الهامة على منصة جوجل درايف، وهذا حتى تستطيع الوصول إليها بأكبر سرعة ممكنة.

ويمكنك من خلال هذه الخاصية أن تقوم بعمل مسح ضوئي لمستند الذي ترغب في تخزينه، وبعد ذلك يتم تخزينه كمستند PDF أو مستند نصي إن تعرفت المنصة على محتوياته.

ويمكنك أيضاً حفظ أي صفحة كما هي من الانترنت مباشرةً وتخزينها على جوجل درايف.

وهذا عبر استخدام الاضافة الرسمية Save to Google Drive Chrome Extension.

التعديل على مستندات والتحكم فيها:

يمكنك التعديل على ملف PDF دون تغيير تنسيقه،وهذا يعني الكتابة عليه والتظليل وإضافة الهوامش دون تحويله إلى ملف وورد.

وتستطيع ذلك عبر تثبيت برنامج يدعى DocHub App، ومن ثم فتح مستند PDF بإستخدام هذا التطبيق.

وإذا كنت ترغب في تحويل الملف إلى مستند Docs، فيمكنك الضغط على مستند PDF الخاص بك بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم اختيار فتح الملف مع برنامج Google Docs وستجده تحول تلقائيا لمستند Docs.

تحويل تنسيق الملفات من خلال جوجل درايف:

تستطيع التحويل بين تنسيقات الملفات المختلفة سواء كانت مستندات عادية أو ملفات صوتية، وذلك عبر CloudConvert APP.

ويمكنك تحويل تنسيق الملفات بإستخدام التطبيق عن طريق الضغط على الملف المراد تحويله بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم اختيار CloudConvert APP.

ولكن يجب أن تقوم بتثبيت التطبيق في منصة جوجل درايف أولًا.

التعديل على مستندات أوفيس دون تحويل تنسيقها:

ويمكنك التعديل على مستندات أوفيس الخاصة بك دون الحاجة إلى تفعيل أي خواص أخرى.

ولكن لا تستطيع الاستفادة من جميع مميزات أوفيس التي يقدمها لملفاته، لذا يكون من الأفضل تحويل تنسيق الملفات.

استعادة النسخ القديمة من الملفات:

ويمكنك أيضاً استعادة النسخ القديمة من ملفات Docs الخاصة بك ،وهذا يعني الوصول إلى المستند قبل تعديله أو قبل الكتابة فيه.

وتستطيع القيام بهذا من خلال الضغط على الملف في مجلد Drive بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم الضغط على Manage Versions.

وبعد ذلك التحكم في جميع النسخ الموجودة لهذا الملف، وبالرغم من أنك تمتلك مجموعة من الملفات المخزنة على جوجل درايف إلا أنك لن ترى أمامك إلا نسخة واحدة فقط من المستند.

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