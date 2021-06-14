مايكروسوفت تنهي دعم ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025

تنهي شركة مايكروسوفت دعمها لنظام التشغيل ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025 منهية بذلك ما يزيد قليلًا عن 10 سنوات منذ تقديم نظام التشغيل لأول مرة.

وكشفت مايكروسوفت عن تاريخ التقاعد لنظام التشغيل ويندوز 10 في صفحة دورة حياة الدعم المحدثة لنظام التشغيل.

وأفاد موقع Thurrott أن هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها مايكروسوفت على الإطلاق انتهاء دعم ويندوز 10.

وليس من الواضح بالضبط متى تم تحديث مستند الدعم، ولكن أبلغ موقع Thurrott أن الشركة وثقت سابقًا متى ينتهي دعم إصدارات معينة من ويندوز 10، وليس نظام التشغيل بأكمله.

وقد يكون هذا تلميحًا آخر إلى أن إصدارًا جديدًا من ويندوز في الطريق.

وقدمت مايكروسوفت الكثير من التلميحات بأنها جاهزة لإطلاق ويندوز 11. وتعقد عملاقة البرمجيات حدثًا خاصًا لنظام التشغيل ويندوز للكشف عن الجيل التالي من النظام التشغيلي الأسبوع المقبل.

ويبدأ الحدث في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وتتضمن دعوة الحدث نافذة تخلق ظلًا بمخطط يشبه الرقم 11.

كما أن مديري الشركة قد شوقوا للإعلان عن الجيل التالي من النظام لعدة أشهر. بل إن أحدهم وصفه كإصدار جديد من ويندوز حديثًا.

وقامت مايكروسوفت أيضًا بالتشويق لنظام ويندوز 11 عبر مقطع فيديو مدته 11 دقيقة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن عملاقة البرمجيات عن إصدار جديد من نظامها التشغيلي مع تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم وإصلاح شامل لمتجر التطبيقات.

وتعمل مايكروسوفت على شيء يطلق عليه اسم Sun Valley، الذي أشارت إليه الشركة على أنه التجديد المرئي الشامل لنظام ويندوز. والذي يتضمن أيضًا العديد من التغييرات الأخرى.

مايكروسوفت ويندوز 11:

التزمت مايكروسوفت في الأصل بـ 10 سنوات من الدعم لنظام التشغيل ويندوز 10، مع تحديد تاريخ انتهاء الدعم الأساسي الأصلي في 13 أكتوبر 2020.

ولم يبدأ بعد هذا الدعم السائد، حيث تقدم عملاقة البرمجيات تحديثات منتظمة وتوسيع نطاق دعم للنظام النشط.

وما زلنا في مرحلة الدعم الممتد لنظام التشغيل حتى الآن، وهي الفترة التي لا تضيف فيها الشركة ميزات جديدة إلى نظام التشغيل وتحتفظ بالدعم من خلال إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان.

وكان ويندوز 10 إصدارًا غير عادي لشركة البرمجيات، حيث ابتعدت عن إيقاعها المعتاد بإصدار إصدار جديد من نظام التشغيل كل بضع سنوات.

وبدلاً من ذلك، نقلت ويندوز إلى خدمة، وتحدثه مرتين سنويًا بميزات جديدة.

وقد تكون مايكروسوفت قد وصفت ويندوز 10 بأنه الإصدار الأخير من ويندوز. ولكن قد مر الآن ما يقرب من ست سنوات منذ إطلاقه، ويبدو أن الشركة جاهزة للانتقال إلى شيء جديد.

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