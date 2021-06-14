حيل فايرفوكس لتستفيد من المتصفح بأقصى درجة

يمتلك متصفح فايرفوكس مجموعة متنوعة من المميزات التي لا يعرفها الكثيرون، وتستطيع هذه الحيل أن تغير من طريقة استخدامك للمتصفح بالكامل.

ويجب عليك تثبيت أحدث نسخة من فايرفوكس لأجهزة الحاسب حتى تستفيد منها، ويستحسن دائمًا تثبيت أحدث نسخة منه في جميع الأوقات.

استخدام كلمة المرور الرئيسية:

يمتلك متصفح فايرفوكس مدير كلمات المرور مدمج فيه، وهي أداة تعمل على جمع كلمات المرور وبيانات حساباتك من مختلف المواقع وحفظها في المتصفح.

وتستطيع عبر فايرفوكس وضع كلمة مرور رئيسية، وذلك حتى تتمكن من استخدام كلمات المرور والحسابات المخزنة فيه.

وتعتبر هذه الخطوة هامة لحماية حساباتك إن كنت تستخدم حاسبًا مشتركًا في العمل أو المنزل.

وتقوم بتفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى صفحة إعدادات الأمان عن طريق كتابة السطر التالي في شريط العنوان

about:preferences#privacy

وبعد ذلك قم بتفعيل كلمة المرور الرئيسية، والآن إتبع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة لتدخل كلمة المرور الرئيسية.

ولكن يجب ألا تفقد كلمة المرور الرئيسية، وذلك لأنك تخسر جميع كلمات المرور المخزنة في المتصفح.

استخدام تطبيق LockWise لإدارة كلمات المرور:

يأتي هذا التطبيق من تطوير شركة فايرفوكس ،وهو يعمل على إدارة كلمات المرور الخاصة بك بعيداً عن المتصفح.

ويمكنك تثبيت التطبيق على هواتف آيفون و الأندرويد لتتمكن من استخدامه مع فايرفوكس أو أي متصفح آخر.

ويعمل هذا التطبيق مع خاصية Firefox Monitor التي تخبرك في حالة سرقة أو تسريب حساباتك.

التنقل بين الصفحات بضغطة زر:

تستطيع التنقل بين الصفحات في فايرفوكس بضغطة زر من لوحة المفاتيح، ويمكنك هذا عن طريق الاختصارات التالية:

الضغط على أزرار Ctrl+ Pagedown للإنتقال للصفحة التالية

استخدام أزرار Ctrl+Pageup للإنتقال للصفحة السابقة

ويمكنك عرض جميع الصفحات المفتوحة من خلال الضغط على أزرار Ctrl+Tab، وتعمل هذه الخاصية على عرض الصفحات أمامك بصورة مصغرة لتنتقل بينها.

استخدام خاصية تكبير النص فقط دون الصور:

تمتلك جميع المتصفحات خاصية تكبير الصفحة، وهي خاصية موجهة لكبار السن أو من يحبون قراءة النصوص بخط كبير.

ولكن تعمل هذه الخاصية على تكبير جميع محتويات الصفحة مما يجعلها غير متناسقة ،لذا لا يمكنك قراءة النص بسهولة.

ويمكنك من خلال فايرفوكس تكبير النص فقط دون الصور وباقي محتويات الصفحة، ويحافظ هذا على تنسيق الصفحة قليلاً ويجعلها أفضل.

و تستطيع تفعيل هذه الخاصية من خلال التوجه لقائمة عرض وبعد ذلك التكبير ومن ثم تكبير النص فقط.

تحسين أداء فايرفوكس على الحاسب:

وإن كنت تشعر أن متصفح فايرفوكس يعمل ببطء قليلًا، فإنك تستطيع زيادة سرعته وتحسينه من داخل المتصفح تلقائياً.

وتستخدم هذه الخاصية البطاقة الرسومية للحاسب حتى تتمكن من زيادة الأداء، لتفعيل هذه الخاصية توجه إلى صفحة الأعدادات، ومن ثم الاعدادات العامة، وثم الأداء.

وبعد ذلك أزل العلامة أمام مربع يدعى استخدام إعدادات الأداة المفضلة، وعندها يظهر لك صندوق جديد يدعى استخدام تحسين الأداء عبر العتاد يمكنك بتفعيله.

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