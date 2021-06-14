تعرف على عناصر مايو 2021 في فورتنايت

تعتبر العناصر الموجودة في فورتنايت أحد أهم مميزاتها، وذلك لأنها تبقى اللعبة متجددة دائماً.

وتعطي اللاعبين هدفًا للاستمرار في اللعبة عبر محاولة الوصول إلى هذه العناصر الجديدة.

وتقدم اللعبة دائماً عناصر جديدة على شكل Skins سواءً كانت ملابس لشخصيات مشهورة من عالمنا أو أشكال شخصيات مميزة من داخل عالم اللعبة.

وقد ظهرت الكثير من الأشكال المميزة سابقاً في اللعبة مثل Thanos من سلسلة أفلام Avengers و مغني الراب المشهور Travis Scott.

وكما ظهرت إشاعات مؤخراً عن استخدام اللعبة شكل اللاعب نيمار في تحديثها القادم، ولن نتحدث عن هذه الشائعات أو التسريبات، ولكننا نذكر فقط الأشكال المؤكد صدورها في اللعبة.

شكل Ruby Shadows ضمن حزمة Street Shadows :

ويأتي هذا الشكل مجاناً داخل فورتنايت، وهو يتكون من حقيبة ظهر و مزلاج هوائي و فأس.

وبالرغم من أن الشكل مجاني إلا أنك يجب أن تبذل مجهوداً للحصول عليه.

وحتى تحصل على هذا الشكل يجب عليك أن تسجل الدخول إلى متجر اللعبة من خلال الحاسب، وتقوم بشرائه مجاناً داخل المتجر.

وتستطيع استخدام الشكل بمجرد أن تكمل بعض التحديات في اللعبة مثل الفوز في المباراة أو اللعب مع صديق.

وإذا لم ترغب في إتمام هذه التحديات، فإنك تستطيع شراء هذه الحزمة لاحقاً باستخدام V Bucks.

حزمة NBA:

ظهرت هذه الحزمة في البداية ضمن مستندات المحاكمة ضد آبل، ولكن الآن الشركة أكدت قدومها رسميًا.

وتضم الحزمة مجموعة من أشهر لاعبي كرة السلة الذين يمكنك الحصول عليهم وتعديل مظاهرهم كما ترغب.

وتعتبر هذه الحزمة الرياضية الثالثة في لعبة فورتنايت بعد أبطال كرة القدم وكرة القدم الأمريكية.

شكل Catwoman Zero:

ويضم هذا الشكل تصميم شخصية Catwoman من سلسلة Zero Point الخاصة بباتمان، وهو ضمن حدث التقاطع بين فورتنايت و القصة.

ولا تبدو أن هناك طريقة للحصول على الحزمة مجاناً، ولكنك تستطيع الحصول على الفأس الخاص بها مجاناً عبر استبدال كود.

ويمكنك الحصول على هذا الكود عبر قراءة مجلة الشخصية في موقع Dc Universe infinite.

حزمة Batman Zero:

وتعتبر هذه الحزمة هي البداية الرسمية للتعاون بين سلسلة قصص باتمان و فورتنايت، تدور القصة في جزيرة فورتنايت حيث يجد باتمان نفسه هناك بدون ذكريات، وعليه أن يحاول الفوز في اللعبة والعودة لعالمه.

ويمكنك الحصول على هذه الحزمة من خلال إدخال الأكواد الموجودة في الأعداد الستة من القصة، وتستطيع أيضاً الحصول عليه بشراءه من متجر اللعبة.

شكل Beast Boy:

ويستمر تعاون فورتنايت مع شركة DC وهذه المرة من خلال شخصية Beast Boy من سلسلة Teen Titans المشهور.

وتستطيع شراء هذه الحزمة من متجر اللعبة.

حزمة Deimos:

وتأتي هذه الحزمة ضمن مجموعة Fortnite Crews لشهر مايو 2021، وتضم مجموعة من الإضافات إلى جانب الشكل، حيث تضم 1000 عملة إفتراضية مع Battle Pass خاص باللعبة، وأيضاً تستطيع الوصول إلى طور PVE في فورتنايت الذي يدعى Save The World.

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