أهم إضافات فايرفوكس لتحميلها في 2021

يمتلك متصفح فايرفوكس مجموعة مميزة من الإضافات، وهي تغير من طريقة استخدامك له.

وقد لا تجد الإضافة المناسبة لاستخدامك، وذلك لأن إضافات فايرفوكس ليست مشهورة مثل إضافات جوجل كروم.

ولذا قمنا بجمع أهم الإضافات التي يجب عليك تحميلها لمتصفح فايرفوكس في عام 2021.

إضافة Lightshot لإلتقاط الشاشة في فايرفوكس:

يوجد الكثير من الإضافات التي تعمل على التقاط الشاشة، ويمتلك المتصفح خاصية التقاط الشاشة دون تثبيت أي إضافات.

ولكن إضافة Lightshot تضيف مميزات جديدة لهذه الخاصية، ولذا يستخدمها الكثيرون بدلًا من الخاصية المبنية بداخله.

وتسمح لك الإضافة بالتقاط الشاشة وتعديلها داخل المتصفح دون الخروج منه، ويمكنك عبرها حفظ الصورة على حاسبك أو تخزينها في مساحة الإضافة الداخلية.

وتقدم الإضافة أداة تعديل صور جيدة ومليئة بالاختيارات.

إضافة Privacy Badger:

تعتبر هذه الإضافة أحد أشهر اضافات الحماية والخصوصية على جميع المتصفحات، ويمكن لها منع المواقع التي تتبعك بشكل سري أو تقوم بتثبيت أدوات تتبع على حاسبك.

وتمتاز الإضافة باستخدامها للذكاء الاصطناعي الذي يساعد على إكتشاف أدوات التتبع الجديدة وحظرها تلقائياً في فايرفوكس.

تسمح لك هذه الإضافة بحذف سجل فايرفوكس لموقع بعينه، وذلك بالإضافة إلى حذف سجل التصفح قبل تاريخ تقوم بإدخاله تلقائياً.

وتساعدك في تقليل المساحة المستهلكة من المتصفح، وحماية خصوصيتك على الحواسيب المشتركة من خلال فايرفوكس.

تعمل هذه الإضافة على حذف جميع ملفات الارتباط في فايرفوكس التي يتم تحميلها على حاسبك.

ويمكنك تحديد موقع معين حتى تحذف ملفات الارتباط الخاصة به أو حذف جميع ملفات الارتباط قبل وقت تحدده أنت.

وعلى الرغم من أن الكثير من المواقع أصبحت تستخدم الوضع الداكن، إلا أن بعضها لا يستخدم هذا الوضع وبالتالي تسبب قراءتها في الظلام ضررًا للعين.

وتسمح لك هذه الإضافة بتحويل جميع المواقع إلى الوضع الداكن حتى إن لم تكن تدعمه.

ولكن قد لا تظهر بعض الصور والعلامات داخل المواقع بسبب استخدام الإضافة لذا يجب أن تحذر من هذا الأمر.

تسمح لك هذه الإضافة برؤية نسخ قديمة من المواقع حتى إن تمت إزالتها، وذلك عن طريق الوصول لسجل جوجل.

وتفيدك هذه الإضافة في رؤية المواقع التي لم تعد موجودة أو مراجعة المواقع قبل تصحيحها وتطويرها.

وكما تساعد مطوري المواقع على رؤية النسخ المخزنة من مواقعهم عبر محركات البحث، وذلك لأنها تستخدم خوادم جوجل.

تستخدم هذه الإضافة في البحث عن مصدر الصور بضغطة زر من داخل الصفحة دون الحاجة للتوجه إلى محركات البحث.

وهذا يعني أنك تستطيع البحث عن الصور المشابهة لبعضها، ويمكنك تفعيل هذه الإضافة من خلال الضغط على الصورة بزر الفأرة الأيمن، ثم اختيار محرك البحث.

إضافة Iridium للتحكم في اليوتيوب عبر فايرفوكس:

تعطيك هذه الإضافة القدرة على التحكم في اليوتيوب بشكل أفضل، وذلك عبر مجموعة من المميزات المختلفة.

ويمكنك من خلال الإضافة منع قناة من الظهور في قائمة الترشيحات أو السماح لقنوات معينة بعرض الإعلانات ومنع باقي القنوات، وتسمح لك أيضاً بعرض الفيديو بكامل حجم الشاشة إن كنت ترغب في ذلك.

وهي من أفضل إضافات فايرفوكس بشكل عام.

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