أفضل العاب الألغاز في جوجل بلاي لعام 2021

يمتلك جوجل بلاي تشكيلة واسعة من ألعاب الألغاز المميزة، وذلك ضمن الألعاب التي يضمها المتجر وهي بالملايين

وتحظى ألعاب الألغاز بشعبية واسعة لأنها تقدم تحديات ذهنية، حيث يمكن أن تمضي معها الكثير من الوقت دون أن تشعر بالانزعاج منها.

وتعتبر ألعاب الألغاز أشهر نوع من ألعاب الهواتف، ولذلك تجد الكثير من هذه الألعاب موجودًا في جوجل بلاي.

وتأتي الألعاب بأفكار مختلفة بدايةً من الألغاز السهلة و وصولاً إلى المعقدة، وعلى الرغم من تنوعها إلا أن المميز منها قليل ومن الصعب أن تصل إليها.

ولذلك قمنا بجمع أفضل ألعاب الألغاز الموجودة عبر جوجل بلاي.

تخبرك هذه اللعبة منذ البداية بأنها ليست لعبة، وهي تنصحك بأن تحاول القيام بشيء آخر، ولكن كل هذا جزء من اللعبة نفسها.

ولن تتمكن من الدخول إلى اللعبة مثل المعتاد، بل تحتاج إلى البحث عن طريقة للدخول إلى عالمها، وذلك جزء من اللعبة.

وبعد أن تدخل تجد نفسك أمام عالم مليء بالتفاصيل، وتمتاز اللعبة بقصتها المختلفة والتي تتحدث عن الكثير من القضايا المعاصرة.

كما تعتمد على كسر الحائط الرابع والتحدث معك في الكثير من المواقف لتساعدك على حل الألغاز الموجودة فيها.

وتقدم اللعبة مجموعة من الألغاز المبتكرة، والتي لن تتمكن من حلها بسهولة وتمثل تحديًا صعبًا.

وتأتي اللعبة بسعر 5 دولار عبر متجر جوجل بلاي.

تطلب منك اللعبة أن تجد طريقاً وسط الألغاز المحيطة بك، وهي تتحدث عن ثلاثة مستكشفين يحاولون إيجاد طريقة للعودة لوطنهم بأمان.

وتدور اللعبة في عالم جليدي يحتوى على الكهوف الجليدية التي تمثل خطرًا عليك.

وحتى تزداد صعوبة اللعبة فإن أبطالها لا يحملون أي أدوات، وعليهم أن يستخدموا ما يجدون حولهم في البيئة.

ولن تجد صعوبة في اكتشاف اللعبة وفهمها، وذلك خصوصاً إن كنت من محترفي ألعاب الألغاز.

ولكنها تقدم تجربة ممتعة تجمع يبن ألعاب مختلفة مثل Monument Valley و Lara Croft Go.

وتأتي اللعبة بسعر 4 دولار عبر متجر جوجل بلاي.

لعبة Bring You Home:

تجمع هذه اللعبة بين شخصيات الكرتون المفضلة للجميع، وهي تدور حول كائن فضائي لطيف يدعى Polo وحيوانه الأليف.

ويتم اختطاف الحيوان الأليف في بداية اللعبة، ويجب عليك أن تحاول إعادته.

وتستخدم اللعبة طريقة إعادة المشاهد من خلال ترتيب صور هذه المشاهد، وذلك حتى تتمكن من التقدم في اللعبة وحل ألغازها.

وتعتمد اللعبة على التجربة والخطأ، ولذلك فإن النتيجة النهائية للعبة تختلف بحسب الصور التي تحركها، فمثلاً يموت Polo عندما يقفز من النافذة، ولكن إن وضعت مجموعة من القش تحت النافذة فإنه ينجو.

تمتاز اللعبة بتصميم جميل وممتع لدرجة أن المرات التي تخطئ تصبح ممتعة.

وتأتي اللعبة بسعر 3.50 دولار عبر متجر جوجل بلاي.

تعتبر هذه اللعبة من نوع Platformer الذي يتضمن مجموعة من الألغاز البيئية التي تحتاج لحلها بإستمرار أثناء تقدمك في اللعبة.

ويتغير منظور اللعبة بحسب المنطقة التي تقف فيها، وهذا يعني أن ما تراه يختلف بحسب المستوى.

وذلك بفضل التصميم ثلاثي الأبعاد للشخصيات والمستويات التي تمر خلالها.

تقدم اللعبة مجموعة ممتعة من التحديات المختلفة في الكثير من البيئات المختلفة، وهي ليست صعبة.

ولذا يمكنك التمتع بها أثناء انتظار الحافلة كمثال، كما يستطيع الأطفال الصغار الاستمتاع بها أيضًا.

ولكن تأتي اللعبة بسعر 4 دولار عبر متجر جوجل بلاي.

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