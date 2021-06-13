ماهي مواصفات حاسوب كروم بوك المثالي للشراء في برايم داي؟

تطلق أمازون تخفيضات برايم داي في 21 يونيو الحالي، ولذا يجب عليك أن تكون مستعدًا للشراء قبل هذا الموعد.

حيث أن أمازون تقدم الكثير من التخفيضات في حدث برايم داي، وتشمل هذه التخفيضات حواسيب كروم بوك المحمولة.

حيث انتشرت حواسيب كروم بوك المحمولة وتنوعت في المواصفات والإمكانيات، وهذا لأنها نسخة أقل تكلفة من حواسيب آبل.

وتعمل حواسيب كروم بوك بنظام تشغيل ChromeOS من جوجل، وهو نسخة من الأندرويد ولكن مجهزة لتعمل بكفاءة مع الحواسيب المحمولة.

ويمتاز نظام ChromeOS بكونه خفيفًا على مواصفات الجهاز، ولذا مهما كانت المواصفات ضعيفة فإن النظام يعمل بسلاسة.

ولذلك يفضل الكثيرون اقتناء حاسوب كروم بوك خاصةً للأعمال السريعة والتي تحتاج للتنقل لمسافات طويلة.

ولأن حواسيب كروم بوك تختلف كثيرًا في المواصفات، فإننا نقدم لكم أهم المواصفات التي يجب أن تنتبهوا لها في حواسيب كروم بوك.

التصميمات المختلفة:

تتوافر حواسيب كروم بوك بأكثر من تصميم مختلف مثل: تصميم الحاسوب المحمول المعتاد و تصميم الحاسوب القابل للثني وأخيرًا تصميم الشاشة القابلة للانفصال.

ويمكنك الحصول على أي تصميم من الثلاثة بأسعار متفاوتة بحسب الشركة، ولكن يفضل الكثيرون الاعتماد على الحواسيب القابلة للانفصال لأنها توفر عليهم شراء حاسوب لوحي.

كما أن هذه الحواسيب تكون خفيفة الوزن، ولذا لن تشعر بأي ثقل إن قررت التنقل بها.

المزيد من الاستخدامات الفنية:

تأتي أغلب حواسيب كروم بوك بشاشة تدعم اللمس، وهذا يجعلها مفيدة للغاية للفنانين ومن يحبون العمل مع شاشات اللمس بالإضافة إلى لوحات المفاتيح.

كما يدعم نظام ChromeOS تشغيل تطبيقات الأندرويد، ولهذا فإن الحصول على حاسوب يدعم شاشة اللمس أمر مفيد للمستقبل.

ويمكن لبعض حواسيب كروم بوك أن تستفاد من الأقلام الرقمية، ولذلك يجب أن تتأكد إن كان جهازك يدعم مثل هذه الخاصية أم لا.

حجم الشاشة:

يعتبر حجم الشاشة أحد التفضيلات الشخصية للمستخدم، حيث يفضل البعض أحجام الشاشة الكبيرة.

ويرغب البعض في جهاز سهل التنقل ولذلك يفضلون الأجهزة ذات الشاشات الصغيرة لأنها تكون أخف كثيرًا في الوزن.

حيث أن أحجام الشاشة تبدأ من 10 بوصة وحتى 15 بوصة لبعض الأجهزة، ولكن يجب أن تفكر أيضًا في دقة الشاشة.

ولا يجب أن تقتني حاسوب بشاشة كبيرة ودقة عرض قليلة، حيث أن هذه التجربة ستكون سيئة للغاية.

الأسعار:

تبدأ أسعار حواسيب كروم بوك من 200 دولار تقريبًا، ولكنها تصل حتى 800 دولار وأكثر.

وعلى الرغم من كون هذه الحواسيب اقتصادية في المقام الأول، إلا أن بعض الشركات تقدم حواسيب ذات مواصفات أعلى وخامات أفضل.

وهذا يجعل سعر هذه الأجهزة يزيد قليلًا، كما أن الحواسيب ذات شاشات اللمس تكون أغلى من الحواسيب المعتادة وهكذا الأمر أيضًا مع الحواسيب القابلة للانفصال.

في الختام يوجد الكثير من الحواسيب التي تعمل بنظام ChromeOS، ويجب عليك أن تختار الحاسوب المناسب لك من ناحية المواصفات والتصميم والأداء حتى تتمكن من الاستفادة من عروض برايم داي قبل أن تنفذ.

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