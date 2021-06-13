شركة آبل تحاول منافسة تطبيقات وخدمات الشركات الأخرى

تشتهر شركة آبل بتقديم العديد من الابتكارات والميزات الأصلية لتطبيقاتها وخدمات المختلفة. كشفت الشركة في مؤتمر المطورين الخاص بها الأخير عن العديد من الميزات الجديدة.

وفي مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2021 أعلنت الشركة عن العديد من التحديثات لمختلف تطبيقاها وأنظمة تشغيلها المختلفة.

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تطبيقات مكالمات الفيديو:

أصبحت تطبيقات مكالمات الفيديو أداة مهمة للتواصل الشخصي والمهني، حيث أمضى المستخدمين ساعات لا حصر لها للتواصل في العمل أو الدردشة.

والآن مع إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة من آبل، أصبح تطبيق مكالمات الفيديو الافتراضي الخاص بشركة آبل منافسًا حقيقًا للتطبيقات الأخرى.

ويتضمن التطبيق العديد من الميزات، مثل: ميزات عزل الصوت الجديدة التي تسمح بتحسين الأصوات والتخلص من ضوضاء الخلفية.

ولكن الميزة الأهم، هي إمكانية قيام مستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز وأندرويد المشاركة في مكالمات FaceTime من خلال إصدار الويب بكل سهولة.

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تطبيق خرائط جوجل:

يمكن أن يمثل التنقل في نظام النقل العام في مدينة لم تزرها من قبل تحديًا شاقًا.

وأصبحت تطبيقات الخرائط مهمة للغاية لأنها تتيح لك معرفة أماكن محطات مترو الأنفاق والحافلات وقطارات الركاب.

ولكن في إصدار نظام التشغيل iOS 15 تقوم شركة آبل بدمج مثل هذه الوظائف في تطبيقها للخرائط.

ومن ضمن الميزات العديدة في تطبيق خرائط شركة آبل يمكنك الآن رؤية تقدم السيارة التي تركبها محدثًا في الوقت الفعلي، والاتجاهات إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.

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تطبيقات التدريبات الرياضية:

لا شيء يمكن أن يحفزك على أداء التمارين الرياضية مثل الموسيقى المثالية والفنان المفضل لديك.

والآن مع تطبيق Fitness + تريد شركة آبل بمساعدة من خدمتها لبث الموسيقى تقديم سلسلة من قوائم التشغيل لمختلف الفنانين.

ويمكنك قريبًا الاستماع إلى قوائم تشغيل كاملة من فنان واحد أثناء أداء تدريباتك الرياضية.

شركات تصنيع الملحقات الخارجية:

كان كل من جهازي آيفون وآيباد متوافقين مع لوحات المفاتيح اللاسلكية مما يجعل إدخال النص أسهل ويساعد في تحويل كلا الجهازين إلى أدوات إنتاجية أصلية.

وقد أدى ذلك إلى تطوير لوحات مفاتيح متعددة الأجهزة يمكنها التبديل بسرعة في التحكم بين الأجهزة المختلفة.

والآن مع إصدار نظام التشغيل macOS Monterey أعلنت شركة آبل عن ميزة جديدة تسمى Universal Control ستجعل مثل هذه الملحقات غير ضرورية لمستخدمي أجهزة آبل.

حيث يمكن استخدام ماوس ولوحة مفاتيح واحدة للتحكم في الأجهزة المتعددة في الوقت نفسه بسهولة.

ومن المتوقع أن تبسط هذه الميزة للمستخدمين سحب الملفات بسهولة بين أجهزة آبل المختلفة، وتبسيط كيفية مشاركة أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك للمستندات.