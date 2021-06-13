كيفية تجريب ميزة الصوت المكاني في تطبيق آبل ميوزك

طرحت شركة آبل ميزة الصوت المكاني الجديدة في تطبيق آبل ميوزك والتي قد تساعدها في جذب المشتركين والحفاظ عليهم.

وستجعلك ميزة الصوت المكاني تشعر وكأن الموسيقى تحيط بك أثناء استخدام سماعات الرأس، ويمكنك الاستماع إلى العديد من الأغاني بشكل مجاني التي تدعم هذه الميزة طالما كنت مشتركًا في التطبيق.

وحتى الآن لا توجد سوى الآلاف من المقطوعات، من بين 75 مليونًا في تطبيق آبل ميوزك تدعم هذه الميزة.

وتعتبر هذه الميزة طريقة جديدة من آبل لجذب المستخدمين للاشتراك في تطبيق آبل ميوزك وميزة إضافية رائعة للأشخاص الذين لديهم بالفعل اشتراك في الخدمة.

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ما هي ميزة الصوت المكاني في تطبيق آبل ميوزك:

عادةً، عندما تستمع إلى أغنية ما عبر سماعات الرأس، فأنت تستمع إلى صوت ستريو، ويبدو الأمر كما لو كان لديك مكبرا صوت في أذنيك.

ولكن هذه الميزة ستوفر لك صوتًا محيطيًا، لذا فهو مشابه لما قد تتوقعه إذا كان لديك مجموعة من مكبرات الصوت في جميع أنحاء الغرفة.

وبدلاً من وجود مجموعة من مكبرات الصوت في غرفة المعيشة من حولك، فإن هذا يعمل من خلال سماعات الرأس الخاصة بك.

وستسمح الميزة للموسيقيين بإنشاء أغانٍ تضع غناءً وآلات موسيقية على وجه التحديد في مناطق معينة من مرحلة الصوت.

وهذه هي الأنواع الجديدة من الأغاني المتوفرة الآن في تطبيق آبل ميوزك حيث ستبني آبل عليها مع ميزة تتبع الرأس.

وهذا التنسيق متوفر في سماعات AirPods Pro و AirPods Pro Max المتوفرة بالفعل لأشياء مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية.

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ما الذي تحتاجه للاستماع إلى الأغاني بتنسيق الصوت المكاني؟

تحتاج إلى إصدار تجريبي من تطبيق آبل ميوزك أو اشتراك مدفوع، ويمكنك الاستماع من خلال الأجهزة التالية:

سماعات الأذن اللاسلكية آيربودز وآيربودز برو.

سماعات الرأس اللاسلكية آير بودز ماكس.

إصدارات سماعات الرأس أو الأذن اللاسلكية التي تحمل العلامة التجارية Beats.

كما سيعمل التنسيق أيضًا من خلال مكبرات الصوت المدمجة على أجهزة آيفون وآيباد، باستثناء هاتف iPhone SE.

ولتفعيل ميزة الصوت المكاني في تطبيق آبل ميوزك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على تبويب (الموسيقى) Music.

حدد خيار (Dolby Atoms).

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (التشغيل دائمًا) Always On إلى وضع التشغيل.

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كيف تستمع إلى الأغاني بتنسيق الصوت المكاني في التطبيق؟

قم بفتح التطبيق وسترى العديد من قوائم التشغيل لأنواع مختلفة مع الأغاني التي تدعم تنسيق الصوت المكاني، ولكن يتم التوصية عادةً بقائمة التشغيل Hits in Spatial Audio.

ولكن الآن مع طرح المقاطع الصوتية والألبومات الجديدة، سترى علامة صغيرة أسفل كل أغنية تدعم الميزة الجديدة.

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