الحملة الصينية ضد تعدين بيتكوين مستمرة

أصدرت سلطات مقاطعة يوننان إشعارًا يأمر بإجراء تحقيق في الاستخدام غير القانوني للطاقة الكهربائية من قبل الأفراد والشركات المتورطة في تعدين بيتكوين.

وأصبحت مقاطعة يوننان أحدث منطقة تنضم إلى حملة البلاد على هذه الممارسة.

وقال مكتب الطاقة في يوننان: إنه يقطع إمدادات الطاقة عن أي شخص يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني لتعدين بيتكوين.

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وتغلق السلطات أيضًا عمليات تعدين بيتكوين التي قد تشكل خطرًا على السلامة فيما يتعلق باستخدامها للكهرباء.

ووعدت يوننان، التي تحتل المرتبة الرابعة في الصين من حيث تجزئة بيتكوين – وهو مقياس للقوة الحسابية للشبكة – بإغلاق أي شركة تنتهك القواعد الجديدة بحلول نهاية شهر يونيو.

وتمثل يوننان أحدث من انضم إلى حملة الصين على تعدين بيتكوين. كما أصدرت منغوليا الداخلية وشينجيانغ وتشينغهاي إخطارات بإغلاق جزء أو كل شركات التعدين في مناطقهم.

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وأمرت سلطات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالمقاطعة في تشينغهاي بإغلاق أماكن تعدين بيتكوين. وحظرت أيضًا الشركات مثل مراكز البيانات والمجمعات الصناعية ومحطات الطاقة من تزويد المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة بالأرض والطاقة.

وصدر الإشعار بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمقاطعة، حيث شدد على أهمية حماية البيئة.

وبدأت منغوليا الداخلية، الغنية بالوقود الأحفوري، بطرد المعدنين في شهر فبراير وأغلقت 35 شركة تعدين بيتكوين بحلول نهاية شهر أبريل.

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الصين تحارب تعدين بيتكوين:

وعقد المسؤولون في مقاطعة سيتشوان، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، اجتماعًا بشأن تعدين بيتكوين في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي استنتاجات حول التغييرات المحتملة في السياسة.

وتعتبر يوننان، التي تعتمد أيضًا على الطاقة النظيفة، ثاني أكبر مقاطعة منتجة للطاقة المائية في الصين.

وتأتي خطوة يوننان وسط حملة بكين المستمرة على تعدين بيتكوين والعملات المشفرة.

واستهدفت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة مؤسسات التعدين للمرة الأولى الشهر الماضي. وقالت: إنها تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين. وتمنع نقل المخاطر الفردية إلى المجتمع.

وتمثل الصين 65 في المئة من معدل تجزئة بيتكوين العالمي، وذلك وفقًا لمؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء CBECI.

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وتمثل شينجيانغ وحدها ما يقرب من 36 في المئة من ذلك، في حين تحتل سيتشوان ومنغوليا الداخلية المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك تحتل يوننان المرتبة الرابعة، حيث تمثل 5.42 في المئة من معدل التجزئة العالمي.

ويستخدم عملية تعدين بيتكوين نحو 111.5 تيراواط ساعي سنويًا، أي أكثر من إجمالي الطاقة السنوية التي تستخدمها هولندا.

ويتعارض الاستهلاك الكبير لتعدين العملة الرقمية مع تعهد الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ومن ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

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