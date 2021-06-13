5 نقاط يجب الانتباه لها قبل البدء في الاستثمار في العملات الرقمية

اصبحت العملات الرقمية ذات شعبية كبيرة وجذبت العديد من المستثمرين الطامحين لتحقيق الثراء.

ولكن بسبب نقص المعرفة والمهارات، قد تزداد احتمالية خسارتهم للأموال بشكل أكبر من المتوقع.

لذا لتجنب أي أخطاء والابتعاد عن خسارة أي أموال، من الضروري فهم النقاط الأساسية التي يجب عليك الانتباه لها قبل البدء.

لأن القاعدة الذهبية تقول: كلما زادت معرفة المستثمر زادت فرصه في كسب المال.

ابحث عن العملة الرقمية المناسبة:

سوق العملات الرقمية لها مفاهيم وإجراءات مختلفة، لذلك من الضروري أن تكون لديك فكرة كاملة عن العملة التي تريد الاستثمار فيها.

ومع وجود الكثير من العملات في السوق الآن من الضروري فهم الإيجابيات والسلبيات، حيث ستساعدك في التخطيط المناسب للاستثمار على المدى الطويل والقصير.

أيضًا، بصفتك مستثمرًا جديدًا، فإن التخطيط السليم سيبعدك عن مخاطر خسارة الأموال.

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استثمر بعناية:

من الضروري الاستثمار بعناية لتجنب أي مخاطر في البداية، ومن ثم كمتداول جديد يجب عليك أولًا تعلم المزيد عن العمليات والأساليب الضرورية.

وبعد ذلك يمكنك البدء في التداول والاستثمار في البورصات المختلفة.

وتذكر أولًا يجب عليك اختيار التداول في الصفقات السريعة والسهلة، لبناء الثقة في المرحلة الأولية وتجنب المخاطر الأولية.

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تنويع الاستثمار:

عند الدخول كمستثمر جديد، من الأفضل ألا تستثمر أبدًا في نوع واحد فقط منها.

حيث قد يضعك ذلك أمام احتمالية خسارة جميع أموالك في أي مرحلة، ومن سيساعدك تنويع استثمار أموالك في العملات الأخرى في الحفاظ على التوازن.

ويرجع ذلك لأن أسعار العملات الرقمية عرضة للتغيير تحت أي لحظة، وهذا الأمر قد يضعك في مواجهة خسارة كبيرة.

التأكد من آمان منصة تداول العملات الرقمية المشفرة:

هناك بعض ميزات الأمان في منصات التداول والتي يجب على كل مستثمر التحقق منها قبل استثمار أمواله فيها.

حيث يجب أن يتوفر في منصة التداول ميزات مثل: الأمان الرقمي القوي.

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الاستعداد لتقلب الأسعار:

لا شيء ثابت في سوق تداول العملات الرقمية، لذا يجب عليك أن تكون مستعدًا لتقلب الأسعار تحت أي لحظة ومعرفة متى يجب عليك الشراء أو البيع.

ففي أي يوم يمكن أن يرتفع السوق عاليًا بينما يكون منخفضًا في يوم آخر، لذا كن دائمًا على دراية بالتقلبات وإمكانية التنبؤ بهذه الظروف.

وأخيرًا، هذه بعض النقاط الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها قبل البدء لتقليل عوامل الخطر.

وبإتباعها ستتمكن من العمل على خطط طويلة الأجل، لأن الاستثمار في بورصات العملات الرقمية تختلف كُليًا عن البورصات التقليدية.

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