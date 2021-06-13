يعتبر التسويق بالعمولة أحد أشهر طرق كسب الأموال من خلال الإنترنت، وهو من طرق التسويق المضمونة أيضًا.

حيث تقدم لك هذه الطريقة استفادة أكبر من الأموال التي تدفعها، وبعبارةً أخرى فإنت لن تدفع للمسوق إلا بعد إكتمال البيع.

ولذلك تفضل الكثير من الشركات العالمية مثل أمازون استخدامها لزيادة الأرباح دون بذل مجهود إضافي.

حيث أن المسوق هو من يبذل مجهودًا لبيع منتجاتك، ونتيجة لذلك فإن منتجاتك تنتشر بسرعة أكبر دون مجهود منك.

وتقوم شبكات التسويق بالعمولة بدور الوسيط بين المسوق والبائع، وهذا يعني أنها تضمن للطرفين نجاح عملية البيع والحصول على العمولة.

وذلك في في مقابل نسبة من العمولة تقتطعها الشبكة من المسوق والبائع أيضًا.

ولذلك إن كنت تفكر في دخول عالم التسويق بالعمولة سواءً كنت تجارًا أو مسوقًا، فإن هذه الشبكات هي الأفضل في المنطقة العربية.

كيف تختار شبكة التسويق بالعمولة ؟

توجد الكثير من الشبكات التي تعمل بالتسويق بالعمولة، ومع ذلك لا يجب أن تعمل مع جميع هذه الشبكات.

ولكن إن توافرت هذه الشروط في الشبكة فيجب عليك العمل معها:

أولًا: يجب أن تكون الشبكة أهل للثقة وصادقة، حيث أنك تدفع الأموال لهذه الشبكة وتنتظر منها الأموال أيضًا.

ثانيًا: أن توفر لوحة بيانات مليئة بالتفاصيل التي تحتاجها لتحليل أدائك حتى تتمكن من زيادة أرباحك سواءً كنت مسوقًا أو تاجرًا.

ثالثًا: تدعم الدفع والتعامل مع المنطقة الجغرافية التي تقطن فيها حتى تستطيع دفع الأموال من خلالها واستقبالها.

رابعًا: الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤثرين، وذلك لأنك لن تستفاد من شبكة لا يتعامل معها أي مسوق.

ولذلك اخترنا لكم هذه الشبكات التي تعمل مع المنطقة العربية، وتعتبر الأفضل والأكثر ثقة.

تأسست شركة DCM في عام 2012 لتكون أحد أفضل شبكات التسويق بالعمولة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وتقدم لك الشركة مجموعة من الأدوات التي تساعدك علي زيادة أرباحك مثل بوت الكوبونات و بوت مخصص للدردشة مع العملاء.

وتمتلك الشبكة مجموعة من العملاء الكبار في المنطقة العربية مثل: نون للتسوق الإلكتروني وموقع سوق – أمازون حاليًا- وغيرهم من مواقع العطور والاكسسوارات.

كما تستطيع عبر هذه الشبكة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤثرين في المنطقة العربية من مختلف البلاد والتوجهات، ولذا تعتبر شبكة DCM أحد أفضل الاختيارات للتسويق بالعمولة في المنطقة العربية.

تمكنت أمازون من اختراق المنطقة العربية قبل استحواذها على شركة سوق للتسويق الإلكتروني، وهذا من خلال برامج شحن منتجات سهلة من المواقع العالمية.

ولذلك يفضل الكثير من المؤثرين التعامل مع برنامج شركاء أمازون مباشرةً.

وتمتلك أمازون مجموعة من أكبر المتاجر الإلكترونية حول العالم، وهي تضم الكثير من المنتجات في مختلف الاستخدامات والفئات.

ويمكنك الاشتراك في برنامج أمازون للعمولة ومن ثم الحصول على الموافقة بكسب الأرباح من الشركة.

تمتلك شبكة Viglinks آلاف المتاجر الشريكة معها حول العالم، وهي شريك للكثير من العلامات التجارية الهامة في المنطقة العربية.

وعلى سبيل المثال فإن Viglinks تساعد موقع ممزورلد وموقع سوق مصر و موقع علي إكسبريس أيضًا في المنطقة العربية.

ويمكنك الاشتراك في الكثير من برامج العمولة المميزة على الشبكة لمختلف التجار المتنوعين.

برنامج شركاء علي إكسبريس:

يعتبر متجر علي إكسبريس المصدر الأول والأفضل للمنتجات الصينية حول العالم.

ويمتلك المتجر شعبية واسعة مع سكان المنطقة العربية، ولذلك يتعامل الكثير من التجار والمسوقين مع المتجر مباشرةً من خلال برنامج الأرباح الخاص به.

وفي الختام وعلى الرغم من أننا ذكرنا أفضل شبكات التسويق بالعمولة في المنطقة العربية إلا أنه يوجد الكثير من الشبكات الأخرى.

ولذلك يجب أن تختار الشبكة المفضلة لك والتي تناسب أعمالك وتوفر لك نسبة أرباح مرضية سواءً كنت تاجر أو مسوق.

مواضيع تساعد القارئ: