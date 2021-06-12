Xbox Series X على وشك جعل ألعاب xCloud أسرع بكثير

تجري شركة مايكروسوفت بعض الترقيات المهمة لخدمة بث إكس بوكس السحابية xCloud في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتنتقل خدمة البث السحابي إلى أجهزة Xbox Series X على جانب الخادم، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في أوقات التحميل ومعدلات الإطارات.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بنقل xCloud على الويب من الإصدار التجريبي إلى الإصدار الرسمي، وهو خبر سار لمالكي أجهزة آبل.

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وقالت الشركة: نحن الآن في المراحل النهائية من الاختبار الداخلي. ونقوم بترقية التجربة لأعضاء Ultimate في الأسابيع القليلة المقبلة. وأقوى منصة ألعاب في العالم قادمة إلى Azure.

وتشمل الترقية تحسينات كبيرة على xCloud، حيث يمكن للاعبين الاستفادة من أوقات التحميل الأسرع ومعدلات الإطارات المحسّنة المتوفرة عبر منصة Xbox Series X.

وتم إطلاق خدمة xCloud من مايكروسوفت في شهر سبتمبر بدعم من شفرات خادم Xbox One S. وكانت أوقات التحميل أحد الجوانب المزعجة لاستخدام xCloud.

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xCloud تحصل على ترقيات مهمة:

تؤدي هذه الترقية إلى تقليل وقت الانتظار لبدء تشغيل الألعاب بشكل كبير. وسيتمكن اللاعبون أيضًا من الوصول إلى ألعاب Xbox Series X و Xbox Series S المحسنة.

بالإضافة إلى ذلك تطلق مايكروسوفت xCloud من خلال المتصفح لجميع أعضاء Xbox Game Pass Ultimate في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعتبر الخدمة في الوضع التجريبي حاليًا. ولكن التوسيع يجعلها متاحة لجميع أعضاء Xbox Game Pass Ultimate للوصول إلى بث xCloud عبر أجهزة آيفون وآيباد وعبر أي جهاز به متصفح متوافق.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بتوسيع الألعاب السحابية إلى أستراليا والبرازيل والمكسيك واليابان في وقت لاحق من هذا العام، وتلمح إلى خطط لاشتراكات Xbox Game Pass الجديدة.

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وقالت الشركة: نحن بحاجة إلى الابتكار لتقديم ألعابنا وخدماتنا إلى المزيد من الأشخاص حول العالم. ونحن ندرس كيفية تقديم عروض اشتراك جديدة لـ Xbox Game Pass.

ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن تتضمن اشتراكات Xbox Game Pass الجديدة هذه شكلاً من أشكال الوصول إلى بث ألعاب xCloud.

من ناحية أخرى تقدم مايكروسوفت حاليًا بث ألعاب Xbox لأولئك الذين يشتركون في فئة Xbox Game Pass Ultimate، التي يبلغ سعرها 14.99 دولار في الشهر.

ومن السهل على سبيل المثال تخيل مستقبل تقدم فيه مايكروسوفت فئة Game Pass منفصلة توفر الوصول إلى xCloud فقط.

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