خدع لم تكن تعرفها في بريد جيميل حتى تستفيد منه على أكمل وجه

لن أبالغ إن قلت: إن بريد جيميل الخاص بشركة جوجل هو واحد من أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخدامًا حول العالم، وذلك لأنه من أفضل خدمات البريد الإلكتروني، ومهما كانت طريقتك في استخدام جيميل فهناك خدع ونصائح لم تكن تعرفها سابقًا.

ونعمد من خلال المقال التالي إلى ذكر مجموعة من النصائح لتسهل حياتك وجعل استخدامك للمنصة أمراً سهلًا وممتعًا. إلى جانب توفير الكثير من الوقت والمجهود، ولنبدأ الآن بالحديث عن نصائح جيميل التي لم تكن تعرفها.

رسائل البريد السرية في جيميل:

تقدم جميع خدمات المراسلة هذه الخاصية، وكان من المنطقي أن تقدم جيميل خدمة مشابهة لها لحماية مستخدميها وزيادة تأمين خصوصيتهم.

وعندما تقوم بتفعيل هذه الخاصية فإن مستقبل الرسالة لن يستطيع تحميل البريد الإلكتروني أو طباعته, أخذ نسخة منه, أو حتى إعادة إرساله لأي شخص أخر.

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ويمكنك أيضاً من خلال خاصية رسائل البريد السرية أن تضع تاريخ نهاية لهذه الرسالة لكي تختفي في وقت محدد سابقًا، ويمكنك أيضاً وضع كلمة سر خاصة للبريد الإلكتروني الذي ترسله، ويمكنك جعل الرسالة لا تفتح إلا عندما يدخل المستقبل رمز سري متغير يستقبله عبر هاتفه.

ولتفعيل خاصية رسائل البريد السرية يمكنك أن تضغط على علامة القفل الموجودة بالأسفل لتفتح لك النافذة كما ترى في الصورة التالية.

استخدام علامات مختلفة عن النجوم الذهبية:



تتيح لك خدمة جيميل منذ وقت طويل وضع نجمة ذهبية على رسائل البريد الإلكتروني الهامة لك، وذلك لتسهيل وصولك إلى هذه الرسالة لاحقاً داخل صندوق الوارد، وهو الذي دائما ما يكون مزدحما ً بالكثير من الرسائل السيئة والمزعجة، ولكن ماذا إن كنت ترغب في وضع المزيد من العلامات؟

وأصبح يمكنك حديثاً إضافة هذه العلامات الإضافية في بريد جيميل، لكي تتمكن من تفعيلها، فإن عليك فعله هو فتح قائمة الإعدادات الخاصة بالبريد الإلكتروني، ومن ثم ستجد قائمة تدعى Star Segment، ومن ثم ستجد الاختيارات التي ترغب فيها داخل هذه القائمة، وهم في المجمل 12 اختيار إضافي.

القوالب الجاهزة Templates :



يمتلك بريد جيميل هذه الخدمة منذ فترة ولكنها تطورت للغاية.

أصبح بإمكانك الآن أن تصنع النماذج الخاصة بك وتقوم بحفظها لتستخدمها لاحقاً.

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.وحتى تتمكن من استخدام هذه النماذج. اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في أسفل مربع كتابة البريد الإلكتروني. ومن ثم اختيار القوالب Templates, ومن داخل القائمة التي ستظهر لك قم باختيار القالب الذي تفضله.

كما يمكنك حفظ الرسالة الحالية كقالب من خلال خيار حفظ المسودة كقالب

الحصول على تنبيهات الرسائل التي لم يرد عليها:



من أكثر مشاكل البريد الإلكتروني شيوعاً هي أن تنسى الرد على بريد ما جاءك منذ بضعة أيام.

يمكن لجيميل أن يعطيك تنبيهاً بأنك يجب أن ترد على بريد ما في المهلة التي تحددها أنت.

وحتى تتمكن من تفعيل هذه الخاصية، فإن كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الإعدادات العامة الخاصة بالخدمة، ومن الأسفل اختيار تفعيل الحصول على التنبيهات.

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كانت هذه مجموعة من أهم خصائص جيميل التي يمكنك تفعيلها.

إن كنت ترغب في ذلك وهي بكل تأكيد ستساعدك على أداء أعمالك بشكل أفضل بكثير.