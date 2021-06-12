إيلون ماسك يعرض Cyberpunk 2077 عبر تيسلا

شوق إيلون ماسك إلى أن نموذج شركة تيسلا الجديد Model S Plaid سيكون قادرًا على تشغيل لعبة Cyberpunk 2077 في وقت سابق من هذا العام. وقد أظهر الآن أداء اللعبة عبر السيارة بمستوى يضاهي منصة PS5.

ويشتمل نموذج Model S Plaid المحدث على نظام معلومات ترفيهي جديد من تيسلا، مدعوم بمعالج Ryzen من AMD ووحدة معالجة رسومات AMD RDNA 2 المنفصلة.

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وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا: لم تكن هناك أبدًا سيارة لديها أحدث تقنيات الحوسبة وأحدث أنظمة المعلومات والترفيه بحيث يكون بإمكانها تشغيل اللعبة بمستوى يضاهي PS5.

وأضاف: هذا هو الأداء الفعلي الذي يضاهي مستوى PS5. ويمكن للسيارة تشغيل Cyberpunk 2077 بمعدل إطارات مرتفع يصل إلى 60 إطارًا في الثانية مع أحدث الألعاب.

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وكشفت AMD الأسبوع الماضي أنها تعمل على تشغيل نظام المعلومات والترفيه الجديد في كل من النموذجين الجديد Model S و Model X، مع 10 تيرافلوب من قوة الحوسبة.

ويتطابق هذا الرقم بحد ذاته تقريبًا مع رقم 10.28 تيرافلوب الموجود في PS5. وذلك بالرغم من أن حوسبة تيسلا الشاملة تتضمن كلاً من وحدات معالجة الرسومات المدمجة والمنفصلة. لذلك لن تكون 10 تيرافلوب كاملة للألعاب وحدها.

تيسلا تشغل Cyberpunk 2077:

قدم ماسك عرضًا توضيحيًا موجزًا ​​للعبة Cyberpunk 2077 التي يتم تشغيلها بمعدلات إطارات عالية عبر نموذج Model S Plaid الذي تبلغ تكلفته 130 ألف دولار أمريكي أثناء حدث تيسلا، إلى جانب نظرة فاحصة على واجهة المستخدم المحدثة لنظام المعلومات والترفيه.

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وفي عرض منفصلة بعد الحدث. تمكن بعض عشاق تيسلا من الحصول على صور لما يبدو أنه ذراع التحكم في الألعاب يحمل علامة تيسلا.

وليس من الواضح ما إذا كانت ذراع التحكم، التي تحاكي شكل عجلة قيادة السيارة، وحدة وهمية أم لا.

وتظهر الذراع جنبًا إلى جنب مع ذراع تحكم إكس بوكس في صورة نشرها مستخدمو ريديت. ويبدو أن مقاطع الفيديو تظهر ذراع تحكم إكس بوكس تستخدم لتشغيل Cyberpunk 2077.

وفي حال كنت تتساءل عن سبب احتياجك لتشغيل ألعاب بمستوى يضاهي PS5 في سيارتك، فإن ماسك قال: إذا فكرت في المستقبل حيث تكون السيارة غالبًا في وضع القيادة الذاتية أو القيادة الذاتية الكاملة، فإن الترفيه يصبح مهمًا بشكل متزايد.

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