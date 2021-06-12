إنفيديا توقف دعم تعاريف ويندوز 7 في أكتوبر

تخطط شركة إنفيديا لإيقاف دعم أنظمة التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 8.1 في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوفر تعاريف إنفيديا حصريًا لنظام التشغيل ويندوز 10 في شهر أكتوبر، مع توفر تحديثات الأمان الهامة فقط عبر أنظمة التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 8.1 حتى شهر سبتمبر 2024.

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وأوقفت شركة مايكروسوفت دعمها لنظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8، وحتى الدعم الموسع لنظام التشغيل ويندوز 8.1 ينتهي في شهر يناير 2023.

وقالت إنفيديا: الغالبية العظمى من عملاء GeForce قد انتقلوا إلى نظام التشغيل ويندوز 10. ومن أجل ضمان تمتع مالكي GeForce بأفضل مستوى ممكن من الأمان والدعم والوظائف، تركز إنفيديا الآن على نظام التشغيل ويندوز 10.

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ويوجد الآن 1.3 مليار جهاز نشط يعمل بنظام ويندوز 10. ولكن لا يزال ويندوز 7 قيد الاستخدام في أجزاء كثيرة من العالم.

ويقدر موقع Statcounter أن ويندوز 7 لا يزال يمثل 15 في المئة من جميع إصدارات ويندوز.

ويهيمن ويندوز 10 على استخدام Steam، حيث يشكل 93 في المئة تقريبًا. بينما يشكل نظام التشغيل ويندوز 7 أقل من 2 في المئة.

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إنفيديا توقف دعم تعاريف ويندوز 7:

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من ويندوز في شهر أكتوبر، ومن المحتمل أن يطلق عليه ويندوز 11.

ويتم توفير آخر تعاريف إنفيديا الداعمة رسميًا لهذه الإصدارات القديمة من ويندوز GeForce R470 في 31 أغسطس، بحيث يكون إصدار 4 أكتوبر GeForce R495 أول إصدار يدعم ويندوز 10 فقط.

وأوضحت إنفيديا أنها تتوقف عن دعم بطاقات الرسومات المستندة إلى Kepler عبر أنظمة تشغيل ويندوز الأقدم باستخدام تعريف GeForce R470 التالي.

ولن تجد Kepler في قائمة أفضل بطاقات الرسومات. ولكن لا يزال الكثير من اللاعبين يمتلكون واحدة.

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ونتيجة للتغيير، لن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى التعاريف الجديدة. وظهرت بطاقات رسومات Kepler لأول مرة في عام 2012.

ويستمر مالكو بطاقات الرسومات Kepler في تلقي تحديثات الأمان الهامة حتى شهر سبتمبر 2024.

ومع ذلك، يخسرون ترقيات تعاريف Game Ready، بما في ذلك رفع مستوى الأداء والميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

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