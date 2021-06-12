آبل عززت تطبيقها للملفات ضد تطبيقات المنافسين

اعترفت شركة آبل بأنها عززت يدويًا ترتيب تطبيقها للملفات عندما بحث المستخدمون عن منافستها دروب بوكس لما يقرب من 11 شهرًا كاملًا.

وجاء الاعتراف وفقًا لسلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي ظهرت أثناء محاكمة آبل و Epic Games.

وأجرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تحقيقات مكثفة في عام 2019 أظهرت أن متجر تطبيقات آبل يصنف بشكل واضح ومتسق تطبيقاتها قبل المنافسين.

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وقالت آبل حينها إنها لم تفعل أي شيئ خطأ، فيما أصر كبار المسؤولين التنفيذيين على أن الخوارزمية السرية التي تحتوي على 42 متغيرًا مختلفًا كانت تعمل على النحو المنشود، وأن آبل لا تغير نتائج البحث يدويًا.

وبعد أن تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games بشأن ظهور تطبيق آبل للملفات أولاً عند البحث عن دروب بوكس، قالت الشركة: نحن بصدد إزالة التعزيز اليدوي ويجب أن تكون نتائج البحث أكثر صلة الآن.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games: لم يكن تطبيق دروب بوكس مرئيًا حتى في الصفحة الأولى من نتائج البحث.

آبل تعزز تطبيقاتها:

وفقًا للبيانات، فقد أوضحت الشركة أنه تم تعزيز تطبيق الملفات عمدًا ضمن نتائج البحث الدقيقة هذه خلال WWDC الأخير.

وتشير سلسلة البريد الإلكتروني بشكل واضح إلى حد ما إلى نائب رئيس الشركة لمتجر آب ستور اعترض على الفكرة في البداية.

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وقال: من الذي أمر بوضع تطبيق الملفات أعلى دروب بوكس في نتائج البحث العضوية. لم أكن أعرف أننا فعلنا ذلك. ولا أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك.

وأضاف: أريد أن تأتيني أي طلبات مماثلة للمراجعة والموافقة في المستقبل، مما يشير إلى أنه لا يستبعد عمليات التجاوز اليدوية.

بالإضافة إلى ذلك قالت شركة آبل إن ما نراه في رسائل البريد الإلكتروني ليس دقيقًا.

وبالرغم من أن الشركة لم تتحدى فكرة تصنيف تطبيقها للملفات بشكل غير عادل على حساب دروب بوكس. إلا أنها تقول إن الواقع كان خطأ بسيط.

وأضافت: تطبيق الملفات كان به تكامل مع دروب بوكس. ولذلك وضعنا دروب بوكس في البيانات الوصفية للتطبيق. ونتيجة لذلك، تم تصنيفه تلقائيًا في مرتبة أعلى لعمليات بحث دروب بوكس.

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