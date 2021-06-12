آبل تتعرض لضغوط للرد على القمع الصيني

قال أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ: إن آبل وسيسكو وغيرها من الشركات الأمريكية التي لها علاقات عميقة مع الصين تتعرض لضغوط متزايدة للتصدي لقمع بكين لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وجاءت تعليقات السيناتور الديمقراطي كريس كونز بعد يومين من تمرير مجلس النواب مشروع قانون من الحزبين لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.

وقارن كونز العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بانفصال أمريكا عن الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة.

اقرأ أيضًا:

وفي حين أن العلاقات التجارية الأمريكية الآن أكثر قوة مع الصين مما كانت عليه مع الاتحاد السوفيتي، قال كونز: إن هناك بعض التباعد التدريجي بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.

كما أوضح كونز أن السلوك الصيني في بلدها وفي جميع أنحاء العالم يتزايد صعوبة تجاهله.

وانتقد كونز ما أسماه جدار الحماية العظيم للصين. والذي تستخدمه الحكومة لحجب الإنترنت في الصين والمطالبة بالرقابة واستخدامها لتنسيق المراقبة والقمع لشعوبها.

وأشار كونز أيضًا إلى أن إدارتي بايدن وترامب وصفتا معاملة الصين للأويغور في مقاطعة شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

اقرأ أيضًا:

آبل تواجه ضغطًا بسبب الصين:

تواجه الشركات التي تحاول التصنيع والعمل في كلا البلدين أسئلة متزايدة الصعوبة في الغرب حول ما تفعله للمساعدة في تسهيل قمع حقوق الإنسان والديمقراطية في الصين وفي أماكن أخرى حول العالم.

ووردًا على سؤال حول ما يجب أن تخبر به تلك الشركات الصين الآن، أجاب كونز: التوقف عن سرقة ملكيتنا الفكرية.

وقال: إن الصين ترغمك على نقل التكنولوجيا إلى عملياتك الصينية ومن ثم تسرقها منك. إنها تتنافس معنا في دبلوماسية اللقاحات وفي النضال من أجل الجيل القادم من التكنولوجيا.

وأشاد بقانون الابتكار والمنافسة الأمريكي الذي يضخ 250 مليار دولار في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع. والذي يهدف إلى وضع الولايات المتحدة في منافسة أفضل مع الصين.

وتزيد استثمارات مشروع القانون الضخمة في أشباه الموصلات والجيل الخامس والحوسبة الكمومية وغيرها من الصناعات من احتمالية أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربون في مقدمة المنحنى في الجيل القادم من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج لكل من المدنيين والعسكريين

اقرأ أيضًا: