آبل تتخذ خطوة صغيرة نحو مستقبل دون كلمة مرور

يقوم نظاما iOS 15 و macOS Monterey القادمان من شركة آبل بمعاينة ميزة جديدة تسمى مفاتيح المرور في سلسلة مفاتيح آيكلاود Passkeys in iCloud Keychain، وهي محاولة للمساعدة في استبدال كلمات المرور بعملية تسجيل دخول أكثر أمانًا.

وبدلاً من تسجيل الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب باستخدام سلسلة نصية، أظهر عرض WWDC كيف يمكنك بدلاً من ذلك استخدام Face ID أو Touch ID أو مفتاح أمان للوصول.

ومن ثم تتم مزامنة مفاتيح المرور عبر أجهزة آبل الخاصة بك باستخدام آيكلاود.

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وبالرغم من أن كلمات المرور هي الطريقة الأكثر شيوعًا حاليًا لتأمين الحسابات، إلا أنها تعاني من مجموعة من المشكلات.

ويمكن تصيد كلمات المرور ونسيانها. كما يمكن أن تكون غير آمنة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. ولكن آبل تعتقد أن حلها الجديد يمكنه حل هذه المشكلات.

وفي عرض توضيحي، أوضحت آبل كيف يمكن للميزة الجديدة أن تلغي الحاجة إلى إنشاء كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب في المقام الأول.

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وبدلاً من إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور أثناء عملية التسجيل كالمعتاد، قام المهندس جاريت ديفيدسون من شركة آبل بإدخال اسم مستخدم وسمح للتطبيق بتسجيل معرف الوجه الخاص به كمفتاح مرور.

ومن ثم أوضح كيف يمكنه استخدام Face ID لتسجيل الدخول إلى التطبيق في المستقبل، أو حتى تسجيل الدخول إلى حسابه عبر موقع الخدمة على الويب. ويعمل الحل عبر أجهزة ماك مع Touch ID أيضًا.

وتستند الوظيفة إلى معيار WebAuthn، الذي تضيفه آبل وجوجل ومايكروسوفت وغيرها ببطء مع مرور الوقت.

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آبل تخطو نحو التخلص من كلمات المرور:

أضافت آبل في العام الماضي دعمًا للمعيار من أجل تقديم عمليات تسجيل دخول دون كلمة مرور في متصفح سفاري في iOS و macOS.

ولكن النهج الجديد يتعمق أكثر، حيث يدمج WebAuthn في عملية تسجيل التطبيق ومزامنة بيانات الاعتماد الخاصة بك عبر أجهزة آبل عبر آيكلاود.

ويستخدم WebAuthn تشفير المفتاح العام للسماح لك بتسجيل الدخول دون أن تضطر بياناتك لمغادرة جهازك.

وبدلاً من ذلك، يرسل هاتفك أو حاسبك توقيعًا فقط، الذي يثبت هويتك دون الحاجة إلى مشاركة مفتاحك السري.

وتقر آبل أن الميزة في مراحلها الأولى. وتصدر على شكل معاينة فقط هذا العام. ويتم إيقافها افتراضيًا في iOS 15 و macOS Monterey.

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ويمكن للمطورين تمكينها. ولكنها ليست مخصصة للاستخدام على نطاق واسع. وهناك أيضًا قيود واضحة على أن الميزة تعتمد على آيكلاود لتعمل، لذلك لا يمكنك استخدامها من أجل تسجيل الدخول إلى نفس الخدمة عبر جهاز ويندوز أو أندرويد.

وتعترف آبل بأن هذه مشكلة، مع ذلك، تشير إلى أنها تعمل على تحسين الدعم عبر المنصات في المستقبل. وتحتاج التطبيقات ومواقع الويب أيضًا إلى تمكين الدعم للعملية الجديدة.

وتمثل هذه الخطوة علامة أخرى على الزخم المتزايد وراء التخلي عن كلمات المرور. وأعلنت مايكروسوفت عن خطط لجعل ويندوز 10 دون كلمة مرور. فيما تعمل جوجل على إتاحة إمكانية تسجيل الدخول إلى خدماتها دون كلمات مرور.

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