كيفية تثبيت iOS 15 على آيفون قبل إطلاقه رسميًا

أتاحت آبل تحميل النسخة التجريبية من iOS 15، ولكن للمطورين فقط وليس جميع المستخدمين.

ويمكنك تثبيت iOS 15 حتى إن لم تكن مطورًا، وهذا لأن آبل تتيح التسجيل في برنامج المطورين للجميع.

ويقدم iOS 15 مجموعة من المميزات على هواتف آيفون، وهو يجعلك تستغني عن بعض التطبيقات الخارجية في مقابل المميزات الجديدة المبنية فيه.

وتستطيع عبر الطريقة التي نذكرها اليوم أن تحصل على جميع النسخ التجريبية للأنظمة الجديدة من آبل، ويعني هذا نظام ماك الجديد ونظام الساعات الذكية أيضًا.

ولكن لا تأتي هذه التجربة مجانية، حيث تحتاج لشراء حساب مطور من آبل، وهو يكلف 100 دولار تقريبًا في العام الواحد.

ولذلك لا ننصح بالاشتراك في البوابة إلا إن كنت مطورًا بالفعل أو ترغب في تجربة النظام الجديد قبل الجميع.

حيث تقوم آبل بإتاحة التجربة المجانية للنظام مع نسخة التجربة المفتوحة للجميع، وهي قد تصدر في الشهر القادم.

طريقة تثبيت iOS 15 عبر حساب المطورين:

يمكنك تثبيت النظام عبر تحميله من بوابة المطورين الخاصة بآبل، ويمكنك إتباع الخطوات التالية حتى تقوم بتثبيته:

توجه إلى بوابة مطوري آبل عبر هذا الرابط، ثم قم بالضغط على علامة الخطين في جانب الصفحة.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حسابك، ثم أعد الضغط على الخطين لتنتقل إلى قسم التحميلات.

وعندما تصل إلى قسم التحميلات توجه إلى زر تثبيت الحساب install Profile، وبعد ذلك قم بالسماح بتحميله.

وبعد ذلك توجه إلى قائمة الإعدادات ثم تفعيل الحساب الذي قمت بتثبيته عبر زر Profile Downloaded في الأعلى.

ثم قم بالضغط على زر تثبيت الموجود في أعلى الشاشة ناحية اليسار، وقد يطلب منك الهاتف إدخال رمز الأمان.

وبعد ذلك أعد تشغيل الهاتف.

وعندما يعود الهاتف إلى العمل توجه إلى قائمة الإعدادات العامة، ثم قائمة تحديثات النظام وسوف تجد تحديث iOS 15 أصبح متاحًا أمامك.

قم بالموافقة على شروط الاستخدام ومن ثم تثبتيه.

ولكن يجب أن تأخذ نسخة احتياطية من النظام قبل تثبيت النسخة التجريبية، وهذا لأن النسخ التجريبية الأولية لا تكون مستقرة.

وهذا يعني أنك قد تخسر بياناتك وصورك الموجودة على الهاتف، ولذلك يجب أن تأخذ نسخة احتياطية من كافة البيانات الهامة الموجودة.

ولا ننصح بتثبيت النسخة التجريبية على الهاتف الرئيسي الذي تستخدمه، وهذا لأنها قد تتوقف عن العمل أو تسبب في ضرر لهاتفك.

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