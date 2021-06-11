تعرف على تقنية الصوت المحيطي في آبل ميوزك

قدمت آبل خاصية جديدة لتطبيقها آبل ميوزك، وهي خاصية الصوت المحيطي مقدمة من Dolby Atmos بالإضافة إلى المقاطع الموسيقية بأعلى جودة ممكنة.

وأصبح بإمكانك تحديث تطبيق آبل ميوزك للحصول على المميزات الجديدة، وهي متاحة فقط لأحدث نسخة من نظام iOS.

وتعتبر المميزات الجديدة موجهة لمحبي الصوتيات بشكل خاص، وهذا لأنها تعالج مشاكل جودة الموسيقى في تطبيق آبل ميوزك.

ماهي تقنية الصوت المحيطي ؟

تعمل تقنية الصوت المحيطي على توزيع الصوت الذي تسمعه لتعطي إحساسًا بأن الصوت يأتي من أكثر من إتجاه.

ولكن حتى تتمكن من الاستمتاع بها يجب أن تمتلك سماعة خاصة تدعم هذه الخاصية، ولا يشترط أن تكون السماعة من آبل حتى تستمتع بهذه الخاصية.

حيث كانت في الماضي حصرية في سماعات آبل الإحترافية وهي آير بودز برو و آير بودز ماكس.

وكانت التقنية تعمل حصرًا مع الأفلام والمسلسلات على أجهزة آيباد وهواتف آيفون، ولكن أصبحت تدعم جميع المحتوى الموسيقي بالإضافة لأجهزة Apple TV وحواسيب ماك بوك التي تعمل بمعالج آبل M1.

وتعمل تقنية الصوت المحيطي من آبل على دمج مجموعة من تقنيات الصوت المختلفة وهي Dolby Atmos و تقنية 7.1 و تقنية 5.1 معًا.

وذلك حتى تشعر بأن الصوت يأتي من جميع الاتجاهات المحيطة بك، حيث ترغب الشركة في نقل تجربة السينما والحفلات الموسيقي إلى هواتفها.

ولا تعتبر هذه الخاصية جديدة بشكل كامل، ولكن آبل تستخدمها بطريقة مختلفة حتى تجعل الصوت يحيط بك فعليًا.

وعلى سبيل المثال فإن إتجاه الصوت يتغير بحسب إتجاه رأسك، وهذا بفضل مستشعر الإتجاهات الموجود في سماعات آير بودز برو وآير بودز ماك.

وينطبق هذا الأمر على الملفات الموسيقية أيضًا، ولكن بشرط أن يكون المقطع متوافرًا بصيغة تدعم هذه التقنيات.

ويمكنك تشغيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى إعدادات الهاتف، ثم آبل ميوزك.

وبعد ذلك اختيارات الصوت، وعندما تجد اختيار Dolby Atmos قم بالضغط عليها حتى تظهر لك ثلاثة اختيارات لتشغيله.

كيف تختلف الملفات بتقنية Lossless عن الملفات الصوتية المعتادة ؟

أتاحت آبل مجموعة من الملفات الموسيقية بتقنية Lossless عبر تطبيق آبل ميوزك، ولكن ماهي تقنية Lossless ؟

وتعتبر هذه التقنية أحد تقنيات ضغط البيانات الصوتية ووضعها في ملف يمكن تشغيله.

ويختلف تنسيق الملف المضغوط بهذه التقنية ولكن على الأغلب يكون بتنسيق flac.

وتحتفظ هذه التقنية بجميع البيانات الصوتية في ملف واحد، وهذا يجعل جودة الملف مرتفعة وأكثر نقاءًا.

وتعتمد آبل على معامل ضغط جديد خاص بها يدعى Apple Lossless Audio Codec، ولكن لن يعمل المعامل تلقائيًا بل تحتاج إلى تفعيله بشكل يدوي.

وحتى تتمكن من تفعيل الخاصية الجديدة توجه إلى إعدادات تطبيق الموسيقى الخاص بك.

ثم اختيارات جودة الصوت، وبعد ذلك قم بتفعيل خاصية معامل الصوت الغير مضغوط.

ولكن تستهلك الملفات الصوتية بهذه التقنية الكثير من المساحة والبيانات.

ولذلك لا تحاول بثها عبر الاتصال الهوائي ولا يجب أن تقوم بتحميلها إن كانت مساحة الهاتف صغيرة.

وتعمل آبل على تحويل جميع المقاطع الموسيقية الموجودة على آبل ميوزك إلى معامل الضغط الجديد.

وقد وفرت الشركة أكثر من 20 مليون مقطع صوتي متاحة للتجربة حاليًا، ومن المتوقع أن تنتهى تمامًا بحلول نهاية العام.

كما يمكنك تجربة تقنية الصوت المحيطي عبر قوائم التشغيل في آبل ميوزك، حيث قامت الشركة بعمل قوائم تشغيل جاهزة لها.

مواضيع تهم القارئ: