Unitree Go1 .. روبوت رباعي الأرجل بسعر 2700 دولار

لا تعتبر بوسطن ديناميكس Boston Dynamics الشركة الوحيدة التي تصنع روبوت رباعي الأرجل، حيث هناك شركة Unitree Robotics الصينية التي تعمل في هذا المجال منذ سنوات.

وكشفت Unitree Robotics هذا الأسبوع عن أحدث ابتكاراتها: Unitree Go1، وهو روبوت رباعي الأرجل رخيص بشكل ملحوظ، بأسعار تبدأ من 2700 دولار فقط.

للمقارنة، تبلغ تكلفة روبوت Spot Robot من بوسطن ديناميكس 74500 دولار.

ويُظهر مقطع فيديو توضيحي أنه يتم وضعه في مهام مفيدة مثل متابعة شخص ما أثناء الجري وحمل زجاجة ماء واحدة.

ولا تزال صناعة الروبوتات تستكشف أفضل التطبيقات لهذه الأنواع من الآلات. ويتم حاليًا اختبار Spot Robot، على سبيل المثال، في مجالات مثل عمليات التفتيش الصناعية واستطلاع الشرطة.

وبالرغم من ذلك، تقول شركة Unitree Robotics: إنها تريد أن تجعل الروبوتات الرباعية الأرجل متوفرة بأسعار معقولة وشائعة مثل الهواتف الذكية والطائرات المسيرة.

ولدى الشركة ورقة المواصفات الأساسية للروبوت عبر موقعها، ويأتي Unitree Go1 بثلاث إصدارات:

الأول: Unitree Go1 Air بسعر 2700 دولار.

الثاني: Unitree Go1 بسعر 3500 دولار.

الثالث: Unitree Go1 Edu بسعر 8500 دولار.

روبوت Unitree Go1:

ويزن كل منها نحو 12 كيلوجرام وتأتي النماذج الأكثر تكلفة مع المزيد من قوة المعالج وأجهزة الاستشعار.

ومن الواضح أن Unitree Go1 Edu هو الإصدار الوحيد الذي يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات برمجة غير محددة.

ويوفر Unitree Go1 Edu أعلى مستوى من الحوسبة المتطورة، وحمولة أكبر بمقدار 2 كيلوجرام (حتى 5 كيلوجرام)، بالإضافة إلى مستشعرات قوة دعسة القدم، و Lidar.

ويبدو أن المتابعة التلقائية للأشخاص وتجنب العوائق تأتي بشكل قياسي. وذلك بالرغم من أن النماذج الأغلى فقط هي التي حققت السرعة القصوى المعلن عنها وهي 17 كيلومتر في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك لا تقول Unitree Robotics أي شيء عن عمر البطارية أيضًا حيث يمثل عمر البطارية سؤالًا كبيرًا.

ويبدو أن الفيديو يشير إلى أن الروبوت قادر على الجري لمسافة ثلاث كيلومترات – بمعدل 20 دقيقة – ومن ثم القيام ببعض التسوق في البقالة والنزهة، وكل ذلك أثناء تجنب العوائق ومتابعة الشخص مع الحمولة.

وبالرغم من أن Spot لديه ما يكفي من سعة البطارية ليستمر بالعمل لمدة 90 دقيقة فقط. فإن لدى Unitree Robotics وضع يسمى “الرفيق طوال اليوم”.

وتظهر تقنية كهذه أن الروبوتات الرباعية الأرجل تتحول بسرعة من أشياء غريبة إلى سلع استهلاكية. ولكن السؤال الحقيقي هو هل يمكن أن تكون مفيدة لنا.