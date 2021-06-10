3 خطوات لتأمين حساب ياهو ضد الاختراقات

تعرضت خوادم ياهو للبريد الإلكتروني لمجموعة من الاختراقات الكثيرة في الأعوام الماضية، ويدل هذا على كون ضعف تأمين ياهو لخوادمها غير مؤمنة بالشكل الكافي على الرغم من أنها كانت في الماضي أفضل شركة بريد إلكتروني.

وقد تراجعت خدمات ياهو في الفترة الأخيرة كثيراً وخسرت الكثير من المستخدمين لصالح خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، ولكن يظل البعض متمسكاً بها ويرغب في استخدامها خاصةً بعد تقديم واجهتها الجديدة، وربما يرغب البعض في الابتعاد عن سيطرة جوجل على خدمات الانترنت المختلفة.

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ولذا إن كنت ترغب في تأمين حساب ياهو ضد الاختراقات حاول أن تتبع الخطوات التالية:

تفعيل التوثيق الثنائي لتسجيل الدخول:

تعتبر خاصية التوثيق الثنائي أحد أفضل الطرق لتأمين حسابك في ياهو، وهي تعتمد على إرسال كود عشوائي إلى هاتفك أو بريد إلكتروني آخر تدخله.

ولن تتمكن من الدخول إلى حساب ياهو دون ادخال هذا الكود، وهو كود عشوائي ومتغير دائماً لذا يكون من الصعب اختراقه أو توقعه.

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ويجب أن تربط رقم هاتفك الرئيسي بهذه الخدمة لإنك إن فقدته فلن تتمكن من الوصول إلى الحساب مجدداً.

ولتفعيل هذه الخاصية عليك اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى إعدادات أمان حساب ياهو في قائمة الإعدادات العامة

ومن ثم تفعيل خاصية التوثيق ثنائي الخطوات من خلال القسم الخاص بها.

وبعد ذلك أدخل رقم الهاتف الذي ستعتمد عليه، وعندما تصلك الرسالة بالكود قم بإدخاله في النافذة.

وعندما تحاول الدخول مجدداً إلى حسابك سيرسل لك الكود ويطلب منك إدخاله في كل مرة، ويمكنك اختيار الوثوق في هذا الجهاز حتى لا تحتاج لتوثيقه مجدداً.

التخلي على الخدمات الإضافية:

يقدم بريد ياهو الالكتروني مجموعة من الخدمات الإضافية لتوصيل حسابات التواصل الاجتماعي، والتي يمكنك استخدامها من خلال بريد ياهو. بسبب ضعف الأمان في ياهو تصبح هذه الخدمات طريقة للمخترقين للوصول لحسابك ومنه إلى باقي حساباتك المرتبطة به.

ولذا يجب عليك إزالة هذه الخدمات المتصلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى قائمة الاعدادات ومن ثم الضغط على المزيد من الإعدادات.

وعندما تنتقل إلى الصفحة التالية قم باختيار حسابات التواصل الاجتماعي لإزالتها.

مراجعة عمليات تسجيل الدخول في حسابك:

يوفر بريد ياهو أداة عملية لتتمكن من مراجعة عمليات تسجيل الدخول التي تمت على حساب ياهو في الفترات الماضية.

وتفيد هذه الأداة في الوصول إلى عمليات تسجيل الدخول الغريبة عنك وحظرها. يمكنك الوصول لهذه الأداة عن طريق التوجه إلى صفحة حسابك ومن ثم الضغط على الأنشطة الأخيرة من الجزء الأيسر في الشاشة.

وهنا سترى جميع عمليات تسجيل الدخول التي تمت على حساب ياهو بالإضافة إلى جميع التطبيقات والخدمات المتصلة بالحساب، ويمكنك حذف أي عملية تسجيل دخول غريبة أو منعها تماماً.