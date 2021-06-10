ويندوز 11 قد يجلب تطبيقات أندرويد إلى متجر مايكروسوفت

من المقرر أن تتحدث شركة مايكروسوفت أكثر عن ما هو التالي لنظام التشغيل ويندوز في حدث 24 يونيو.

ولكن ربما تم الكشف للتو عن بعض الأعمال السرية عبر نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد المشاع.

وهناك الآن بعض الأدلة على أن مايكروسوفت تطور محاكي أندرويد أصلي لنظام التشغيل ويندوز، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع MSPoweruser.

وظهرت معلومات في شهر نوفمبر من العام الماضي تفيد بأن مايكروسوفت تعمل على جلب تطبيقات أندرويد إلى Windows 10 21H2.

ويبدو أن عملاقة البرمجيات تتجه إلى تسمية هذا الإصدار Windows 10 21H2 باسم ويندوز 11.

ويوجد الآن دليل جديد على هذا العمل، حيث يقوم مهندس تصميم برامج مايكروسوفت الرئيسي هيديوكي ناغاسي ببعض الأعمال لجعل محاكي أندرويد يعمل بشكل جيد ضمن Windows Subsystem for Linux.

ويتضمن التقرير إدخالًا محددًا من سجل التغيير لأحدث إصدار من Windows Subsystem for Linux.

وتحتوي السجلات على ذكرين محددين لنظام أندرويد.

ويسلط أحدهما الضوء على إصلاح نافذة محاكي أندرويد غير القابلة للتحريك عندما لا يوجد إطار. فيما يذكر الإصلاح الآخر إصلاح نافذة محاكي أندرويد لا تتحرك وتتعطل عند التصغير.

وتم تصميم Windows Subsystem for Linux للمطورين، لذا فليس من المستغرب أن نرى ذكر أندرويد هناك.

ومن المرجح أن يشير التغيير فقط إلى الأخطاء التي قد يواجهها مطورو البرامج عند العمل عبر تطبيقاتهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال ضئيل أن يكون شيئًا أكبر.

ويندوز الجديد من مايكروسوفت:

قد تستخدم مايكروسوفت المحاكاة في Windows Subsystem for Linux كأساس لجلب تطبيقات أندرويد الأصلية إلى ويندوز ومتجر مايكروسوفت.

وفي نهاية عام 2020، أشارت الشائعات إلى أن مايكروسوفت تعمل مع مطورين للقيام بذلك، بمشروع يعرف باسم Latte.

وبالنظر إلى أن معظم التطبيقات تعتمد على خدمات جوجل بلاي، فإن نطاق تطبيقات أندرويد التي تعمل بها سيكون محدودًا.

ولكن جنبًا إلى جنب مع إشارات أندرويد في سجل التغيير، يشير هذا إلى أنه قد يكون حقيقة بالنسبة للإصدار التالي من ويندوز.

وبالرغم من أنه أمر مبالغ فيه إلى حد ما، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ربما بدا أنه يشوق لهذا الأمر خلال مؤتمر مطوري Build 2021.

وفي كلمته الرئيسية، ذكر أن الشركة تشارك قريبًا أحد أهم التحديثات لنظام ويندوز في العقد الماضي لإتاحة فرص اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين.

ولم يتوقف عند هذا الحد. إذ رحب بكل صانع محتوى يبحث عن المنصة الأكثر ابتكارًا وانفتاحًا لإنشاء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها.

في غضون ذلك من الممكن تشغيل تطبيقات أندرويد عبر ويندوز من خلال تطبيق Your Phone و Link to Windows، أو من خلال برامج الجهات الخارجية.