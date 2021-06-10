هل يمكنك رفض تحديث iOS 15 من آبل ؟

يبدو أن آبل قررت أن تغير طريقتها مع تحديث iOS 15، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح للمستخدمين بالاختيار.

لذلك يمكن أن يظل المستخدمين على نظام iOS 14 بدلًا من الترقية الإجبارية إلى نظام iOS 15 كما كان يحدث في الماضي.

ولكن إذا اخترت البقاء على نظام iOS 14 بدلًا من الانتقال إلى نظام iOS 15، فإن آبل سوف ترسل التحديثات الأمنية فقط.

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ومن المتوقع أن تستخدم آبل هذه الطريقة في التحديثات القادمة مع جميع الأجهزة أيضًا، وذلك بدلًا من جعل الجهاز لا يحصل على التحديثات تمامًا.

وكانت آبل بدأت منذ عدة أعوام في تحديث الهواتف القديمة بالتحديثات الأمنية فقط، لذلك يعمل النظام الجديد بطريقة مشابهة.

ويمكن أن تسمح الشركة للمستخدمين بالبقاء على نظام iOS 15 أيضًا في العام القادم، حيث تتوقف أجهزة آيفون 6s عن الحصول على التحديثات القادمة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن نظام مشابه لحواسيب ماك أو آيباد، وذلك لأن البقاء على النظام القديم يكون أصعب عليهم.

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حيث تعمل هذه الأجهزة بطرق مختلفة نتيجة المكونات المختلفة، وهذا ما يجعل الشركة مقيدة في مجال التحديثات و تحسينات النظام عليهم بشكل كبير.

وقد يفضل البعض البقاء على نظام iOS 14 لثباته بشكل أفضل أو بسبب دعمه لكسر الحماية Jailbreak.

ويسمح كسر الحماية Jailbreak للمستخدمين بالحصول على مميزات ليست مدعومة من آبل.

ولكن هذا يجعل الهاتف عرضة للاختراق وسرقة البيانات بشكل كبير، ولذا تعمل آبل دائمًا على إغلاق الثغرات.

ومن الأفضل أن ينتقل جميع المستخدمين إلى نظام iOS 15 طالما كانت الهواتف مدعومة.

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وذلك لأن النظام يقدم تحديثات أمنية إضافية، و بالإضافة إلى الحصول على جميع المميزات الجديدة التي تدعمها الهواتف.

حيث يستقر أداء النظام الجديد بعد مدة.

بعض المميزات الموجودة تحديث آبل الجديد:

قامت آبل بتقديم مجموعة جديدة من المميزات في نظام iOS 15، وتتنوع هذه المميزات بين مختلف جوانب الهاتف.

وأحد أهم التحديثات التي قدمتها آبل هو إتاحة تطبيق Facetime للاستخدام على هواتف الأندرويد.

ويعتبر تطبيق Facetime هو تطبيق اتصال الفيديو الرسمي من آبل، والذي كان حصريًا لهواتف آيفون وأجهزة آبل في الماضي.

يمتاز Facetime بجودة مكالمات مرتفعة وهذا يجعله أحد أفضل تطبيقات محادثة الفيديو والاجتماعات بشكل عام.

كما قدمت آبل تحديثًا لتطبيق الكاميرا يجعله قادر على تحويل الصورة إلى نص.

وهو أمر كنت تحتاج لتثبيت تطبيقات خارجية لتقوم به.

وذلك بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات على الخرائط ومتصفح سفاري أيضًا.