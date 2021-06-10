فيسبوك تساعد المبدعين على تجاوز عمولة آبل

تضع شركة فيسبوك أنظارها على اقتصاد صناع المحتوى، على أمل السماح لملايين الأشخاص بكسب الأموال من خلال مجموعة التطبيقات الخاصة بها.

وأوضح آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، أن فيسبوك تريد الترويج للمعاملات غير المتصلة بالإنترنت بين صناع المحتوى والشركات من أجل تجنب عمولة آبل بنسبة 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقال: عندما تكون هناك معاملات رقمية تحدث عبر نظام iOS، تصر آبل على أخذ 30 في المئة. وهناك عدد قليل جدًا من الاستثناءات. وبالنسبة للمعاملات التي تحدث في iOS، فإنه يتعين علينا الالتزام بقواعدها. ولكننا نبحث عن طرق أخرى لمساعدة صناع المحتوى في كسب الأموال وتسهيل المعاملات التي تحدث في أماكن أخرى.

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وأضاف: على سبيل المثال، إذا تمكنا من مساعدة العلامات التجارية وصناع المحتوى في مقابلة بعضهم بعضًا، فيمكنهم إجراء هذه المعاملات في وضع عدم الاتصال. وبالنسبة للتسويق بالعمولة، فإنها سلع حقيقية وليست سلعًا رقمية. ولذلك نحاول الاعتماد على الأماكن التي يمكن لصناع المحتوى أن يكسبوا فيها دخلًا مستقرًا.

وتحصل آبل عمومًا على نسبة 30 في المئة من مشتريات البرامج أو السلع الرقمية من التطبيقات الموزعة من خلال متجر آب ستور.

وقد يعني ذلك أنه يتعين على صناع المحتوى اقتسام الإيرادات من البضائع المباعة داخل التطبيق بينهم وبين فيسبوك وآبل.

ولم تذكر فيسبوك بعد مقدار عمولتها. ولكنها قالت: إنها ستكون أقل من 30 في المئة التي تأخذها آبل.

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فيسبوك تدعم صناع المحتوى:

من أجل تجنب ذلك، يمكن أن تدفع إنستاجرام صناع المحتوى للتواصل في وضع عدم الاتصال مع العلامات التجارية أو الأشخاص الآخرين. وذلك في محاولة لكسب المال من نظام التشغيل iOS.

وستكون مشكلة رئيسية للشركة، التي أمضت السنوات العديدة الماضية في عداء مع شركة آبل.

ويشتد الصراع على صناع المحتوى، حيث تحاول شركات التواصل الاجتماعي جذبهم لقضاء المزيد من الوقت عبر منصاتها من أجل تحقيق المزيد من عائدات الإعلانات.

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ولكن لصناع المحتوى في الوقت الحالي رأيهم في المكان الذي يريدون قضاء وقتهم فيه. ولذلك تحاول شركات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد جذب المؤثرين بطريقة قد تكون مفيدة لكليهما.

وتقدم الشركات أشياء مثل كسب عمولات عبر التسويق والإكرامية المباشرة ومحتوى الاشتراك.

وقال موسيري: إذا كنا نريد أن نصبح أفضل مكان لصناع المحتوى عبر الإنترنت. فإننا نضطر إلى تقديم مجموعة من هذه الأنواع من منتجات تحقيق الدخل لأن هناك الكثير من المنافسة التي تشتد بسرعة.

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