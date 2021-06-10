شركة SpaceX تريد توفير خدمة ستارلينك على متن الطائرة

تجري شركة SpaceX محادثات مع عدة شركات طيران لتوفير خدمة الإنترنت ستارلينك ضمن الطائرات.

ويعد توسيع ستارلينك من المنازل الريفية إلى شركات الطيران خطوة متوقعة لشركة SpaceX للفضاء حيث تتسابق لفتح شبكة النطاق العريض تجاريًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة: نحن نجري محادثات مع العديد من شركات الطيران. ولدينا منتج طيران خاص بنا قيد التطوير. وقد أجرينا بعض العروض التوضيحية حتى الآن. ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على هذا المنتج ليتم وضعه على متن الطائرات في المستقبل القريب جدًا.

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وأطلقت شركة SpaceX منذ عام 2018 ما يقرب من 1800 قمر صناعي ستارلينك من بين نحو 4400 قمر تحتاجها لتوفير تغطية عالمية للإنترنت العريض النطاق، بشكل أساسي للمنازل الريفية حيث لا تتوفر اتصالات الألياف.

وتعد الشركة الآن في خضم مرحلة ستارلينك التجريبية التي تعد بسرعات تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت في الثانية، مع عشرات الآلاف من المستخدمين حتى الآن.

ويدفع معظمهم 99 دولار شهريًا للإنترنت بموجب هذا الإصدار التجريبي، وذلك بعد دفع 499 دولار لحزمة مكونة من طبق ستارلينك ذاتي المحاذاة وجهاز توجيه الشبكة اللاسلكية.

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شركة SpaceX توسع ستارلينك:

قدمت شركة SpaceX في العام الماضي خططًا لاختبار ستارلينك عبر خمس طائرات من طراز Gulfstream.

وسعت الشركة في شهر مارس للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية لاستخدام ستارلينك مع ما يسمى بالمحطة الأرضية المتحركة. وهو مصطلح للإشارة إلى أي مركبة تتلقى إشارة. بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن البحرية والطائرات.

وأوضح ماسك عبر تويتر في ذلك الوقت: لا يتم توصيل سيارات تيسلا بستارلينك، وذلك لأن محطتنا كبيرة جدًا. وهذا مخصص للطائرات والسفن والشاحنات الكبيرة والمركبات الترفيهية.

وطلب ملف آخر من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على الاختبار عبر خمس ولايات أمريكية لجهاز استقبال محدث بهوائي مربع الشكل، وهو تصميم أساسي مرتبط عادة بهوائيات الطائرات.

وقالت الشركة: إن تصميم هوائيات خطوط الطيران الخاصة بنا سيكون مشابهًا جدًا للتقنية الموجودة داخل محطات المستهلكين. ولكن مع تحسينات واضحة لاتصال الطيران.

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ويتم تصميم وبناء أجهزة الطيران بواسطة شركة SpaceX. ويمكن للهوائيات المحمولة جواً أن تتصل بالمحطات الأرضية للتواصل مع أقمار ستارلينك الصناعية.

ولكي توفر ستارلينك الاتصال للطائرات التي تحلق فوق أجزاء بعيدة من المحيط، بعيدًا عن المحطات الأرضية، فإن ذلك يتطلب روابط بين الأقمار الصناعية. وهي القدرة التي تتواصل بها الأقمار الصناعية مع بعضها بعضًا باستخدام روابط الليزر دون إشارات الارتداد الأولى من المحطات الأرضية.

ويبدو أن شركة SpaceX واثقة من قدرتها على الصمود في وجه المنافسين الأكثر رسوخًا. وقالت: يريد الركاب والعملاء تجربة لا تستطيع الأنظمة الثابتة بالنسبة إلى الأرض توفيرها.

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