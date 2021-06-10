سوني تعلن عن طائرتها المسيرة الاحترافية Airpeak S1

كشفت شركة سوني بالكامل عن طائرتها المسيرة Airpeak S1، التي شوقت لها في CES 2021 في شهر يناير.

ويحتوي الإعلان على الكثير من التفاصيل حول قدرات الطائرة المسيرة وميزاتها البالغ سعرها 9000 دولار للطائرة دون محورين أو كاميرا.

ويعزز كل ذلك فكرة أن هذه الطائرة تستهدف بشكل مباشر سوق الفيديو الاحترافي.

وتم تصميم Airpeak S1 للعمل مع كاميرات سوني عديمة المرآة، بما في ذلك A7S Mark III أو FX3 أو حتى Alpha 1.

ويتم إرفاقها بإصدار خاص من Gremsy T3 gimbal المصمم خصيصًا لـ Airpeak. لكنك تضطر إلى شرائه بشكل منفصل.

وباستخدام الكاميرا، يكون للطائرة نحو 12 دقيقة من وقت الطيران (بالرغم من أنها يمكن أن تصل إلى 22 دقيقة دون أي حمولة).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكاميرا تحتاج إلى بطاريات خاصة بها. ولا يتم تزويدها بالطاقة بواسطة الطائرة المسيرة.

وأصدرت سوني معاينة لأنواع اللقطات التي يمكنك تنفيذها باستخدام الطائرة.

ويمثل استقرار الطائرة المسيرة ومقاومتها للرياح إحدى أكبر نقاط بيعها. ووفقًا لشركة سوني، يمكن أن تظل مستقرة في الرياح التي تصل سرعتها إلى 72 كيلومتر في الساعة.

ولديها خمس مجموعات من كاميرات الستيريو التي تتيح للطائرة التوقف قبل أن تصطدم بالعقبات وتبقى ثابتة حتى دون استقبال الأقمار الصناعية.

سوني تدخل مجال الطائرات المسيرة:

تعاونت سوني مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA لمساعدتها في إجراء بعض الاختبارات للطائرة. ويمكن لطائرة Airpeak الانطلاق من سرعة 0 إلى 50 ميلًا في الساعة في 3.5 ثواني.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يحدث دون أي نوع من المرفقات. ولم تقل سوني عن نوع السرعة أو التسارع الذي يمكن تحقيقه عندما تحلق الطائرة بالكاميرا.

وللمقارنة، فإن Matrice 600 Pro من DJI، التي تبلغ تكلفتها 7000 دولار دون حامل أو كاميرا، تبلغ سرعة قصوى 40 ميلاً في الساعة مع وقت طيران يبلغ 32 دقيقة فقط أو 16 دقيقة مع حمولة، وذلك باستخدام بطارياتها.

ويمكن تشغيل Airpeak S1 باستخدام وحدة التحكم المضمنة فقط. ولكن لدى سوني تطبيق يسمى Airpeak Flight للمساعدة.

ويعمل التطبيق بنظام iOS فقط في الوقت الحالي. ولكنه يسمح بالتحكم في الكاميرا والمحور.

ويمكن تشغيل Airpeak بواسطة شخص واحد. ولكنها تسمح أيضًا بوضع المشغل المزدوج، حيث يتحكم شخص واحد في الرحلة ويتحكم الآخر في الكاميرا.

وتقول سوني: إن مدى وحدة التحكم لا يزال قيد الاختبار.

وبالرغم من أنك لن تحصل على كاميرا أو حامل مقابل 9000 دولار، إلا أن السعر يتضمن زوجين من المراوح، وجهاز التحكم، وبطاريتين، وشاحن.

وتتوقع سوني شحنها في الخريف، وتقدم خطة خدمة لتغطية الأضرار التي قد تحدث من الحوادث.

وفي ضوء جميع التشريعات والجدل حول الطائرات المسيرة من الصين، فإن سوني توضح أن Airpeak S1 تم تصميمها وصنعها في اليابان.