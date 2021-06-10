سامسونج تعلن عن أصغر مستشعر صور للهواتف

أعلنت شركة سامسونج عن مستشعر صور جديد لكاميرات الهواتف الذكية تقول إنه يحتوي على أصغر وحدات البكسل في الصناعة.

ويعتبر ISOCELL JN1 بمثابة مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بتنسيق صغير نسبيًا يبلغ 1/2.76 إنشًا، مما يعني أن حجم البكسل الخاص به يبلغ 0.64 ميكرومتر بكسل فقط.

للمقارنة، حطمت سامسونج الأرقام القياسية في عام 2019 مع ISOCELL Slim GH1 الأكبر قليلاً، وهو مستشعر آخر بدقة 50 ميجابكسل مع 0.7 ميكرومتر بكسل.

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ومن المعروف أن وحدات البكسل الأصغر عادةً ما تؤدي إلى جودة صورة أسوأ مع تشويش أعلى. ولكن سامسونج تقول إن الأمر بتنوع عامل الشكل.

ويعني الحجم الأصغر للمستشعر أنه يمكن استخدامه في وحدات الكاميرا فائقة الاتساع أو المقربة – التي يصعب تصميمها عندما يكون الحجم كبيرًا – أو كطريقة لتقليل ارتفاع نتوء الكاميرا الأساسي.

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وكما هو الحال مع مستشعرات الكاميرا العالية الدقة الأخرى، يستفيد ISOCELL JN1 من تقنية تجميع وحدات البكسل التي تجمع بين وحدات بكسل متعددة في واحدة للحصول على حساسية أعلى للضوء.

وفي هذه الحالة، تقول شركة سامسونج إن المستشعر يلتقط صورًا بدقة 12.5 ميجابكسل بما يعادل 1.28 ميكرومتر بكسل.

كما تطالب الشركة بزيادة حساسية الضوء بنسبة 16 في المئة من خلال تقنية ISOCELL 2.0 الخاصة بها.

سامسونج تعلن عن ISOCELL JN1 :

يمكن لمستشعر ISOCELL JN1 التقاط صور أكثر حيوية عبر أصغر مستشعر للأجهزة المحمولة في الصناعة بدقة 50 ميجابكسل.

وبشكل غير عادي، عقدت سامسونج حدث إطلاق مباشر كامل لهذا المستشعر، وتقول إن ISOCELL JN1 قيد الإنتاج الضخم حاليًا، لذلك فمن المحتمل أن يظهر في الهواتف الذكية قبل أن يمر وقت طويل جدًا.

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وقالت سامسونج: تجاوزت تقنيات البكسل المتقدمة من سامسونج الحدود مرة أخرى بأقصى درجات الدقة لتطوير مستشعر صورة بأصغر حجم بكسل في الصناعة. ولكن بأداء قوي.

وأضاف: يمكن للمستشعر الجديد تزويد الهواتف الذكية المستقبلية بصور فائقة الدقة. بينما نقود التزامنا بالابتكار في تقنيات البكسل، فإننا نواصل تقديم مجموعة واسعة من عروض مستشعرات الصور إلى السوق.

وللحصول على تركيز تلقائي أسرع، يدمج ISOCELL JN1 تقنية Double Super PD المحسّنة.

واستخدمت تقنية Super PD السابقة عدسات صغيرة بيضاوية الشكل مصممة خصيصًا عبر بكسلين متجاورين مرتبة جنبًا إلى جنب لاكتشاف المراحل.

ويتميز Double Super PD بضعف كثافة البكسل المستخدمة لاكتشاف الطور مقارنة بـ Super PD. مما يتيح نفس أداء التركيز التلقائي حتى في البيئات ذات مستويات الإضاءة الأقل بنسبة 60 في المئة.

ويدعم مستشعر الصورة تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أو بدقة Full HD بمعدل 240 إطارًا في الثانية.