حيل iOS 15 ... كيف تصنع نسخ من التطبيق

يسمح نظام iOS 15 للمستخدم بأن يمتلك أكثر من نسخة لنفس التطبيق في واجهة الهاتف، وهذا ضمن خواص التركيز الجديدة من النظام.

وقد تبدو هذه الخاصية مثل عطل في النظام، ولكن في الحقيقة هي خاصية مقصودة ويسمح لك باستخدامها كما ترغب.

وتأتي هذه الخاصية ضمن تطويرات وضع التركيز الجديد من آبل، حيث يسمح لك هذا الوضع بعمل أكثر من واجهة وسطح مكتب بحسب وقتك في اليوم.

ويمكنك من خلال الخاصية الجديدة أن تقسم التطبيقات، وهذا يعني أنك تستطيع جعل تطبيقات معينة تعمل في وقت العمل.

اقرأ أيضًا:

وتسمح لك هذه الخاصية بالتركيز على العمل الذي تقوم به، وتجنب تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب التي تلهيك عنه.

وقد تسمح الشركة بفتح أكثر من حساب عبر نفس التطبيق، وتعتبر هذه الخاصية من مميزات نظام أندرويد التي يفضلها الكثيرون.

اقر أيضًا:

و لذلك يمكنك أن تقوم بإستخدام تويتر كمثال عبر حسابين مختلفين إن كنت تدير حساب ما لعملك، ولكن لم تؤكد الشركة بعد على هذه الخاصية.

طريقة تكرار التطبيق على واجهة iOS 15:

تستطيع تكرار التطبيق على الواجهة بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة النهائية واحدة.

حيث يجب عليك أن تقوم بسحب التطبيق من قائمة التطبيقات ووضعه على واجهة الهاتف، ولكن لن يختفي التطبيق كما كان يحدث في الماضي.

ويمكنك الوصول إلى مكتبة التطبيقات عبر البحث عبر Spotlight ثم سحب الأيقونة من هناك.

والطريقة الثانية هي أخذ الأيقونة من مكتبة التطبيقات الموجودة في الجهة اليسرى لهاتفك.

وتستطيع تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى تمتلئ الشاشة بنفس التطبيق.

المزيد من المميزات في النظام:

يأتي نظام iOS 15 بمجموعة من المميزات الجديدة والمطلوبة من المستخدمين، ويعني هذا أن آبل بدأت تستمع للمستخدمين.

اقرأ أيضًا:

كما يأتي النظام بتحديثات على مجموعة تطبيقات آبل الرسمية مثل تطبيق الموسيقى الذي أصبح يدعم الصوت المحيطي مع جميع السماعات.

وقامت الشركة بتغيير واجهة التنبيهات الخاصة بالهاتف، وهذا لتجمع التنبيهات معًا في مكان واحد بشكل منظم أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة عملت على تحديث تطبيق المحفظة، وأصبحت مثل المحفظة الحقيقية التي تحتفظ بجميع البطاقات.

ولكن مع الأسف تحديث المحفظة الجديدة لا يعمل إلا في بعض الولايات فقط.

وقامت آبل أيضًا بتغيير واجهة بعض التطبيقات في iOS 15 مثل الخرائط والطقس، وسوف يختلف تطبيق الخرائط بحسب المدينة التي تقيم فيها.

ويسمح لك تطبيق الصور في نظام iOS 15 بعرض الصور بتنسيق EXIF الذي يمثل الصور الناتجة من الكاميرات الاحترافية مباشرةً.