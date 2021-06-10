بايدن يلغي أوامر ترامب التي تحظر تيك توك

وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يوم أمس الأربعاء بإلغاء الحظر في عهد ترامب على منصات تيك توك و WeChat.

وبدلاً من أمر ترامب، يوجه بايدن وزير التجارة للتحقيق في التطبيقات التي لها علاقات بالخصوم الأجانب والتي قد تشكل خطرًا على خصوصية البيانات الأمريكية أو الأمن القومي.

ويحل هذا الأمر محل سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب العام الماضي، التي منعت تطبيقات مثل تيك توك و WeChat و Alipay من متاجر التطبيقات الأمريكية واتخذت مزيدًا من الإجراءات لمنعها من العمل في الولايات المتحدة.

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وتم إحباط التأثيرات الأكثر تطرفاً لهذه الأوامر من خلال الطعون الجارية في المحكمة. ولكن أمر الأربعاء سوف يلغي الأوامر تمامًا.

وبدلاً من ذلك، يؤسس أمر بايدن إطار عمل جديدًا لتحديد مخاطر الأمن القومي للمعاملات التي تتضمن تطبيقات مرتبطة بحكومات أو جيوش الخصوم الأجانب، مثل الصين، أو جمع بيانات حساسة من المستهلكين الأمريكيين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن الإدارة ملتزمة بتعزيز شبكة الإنترنت المفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل والموثوق بها والآمنة وحماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت وخارجه، ودعم الاقتصاد الرقمي العالمي النابض بالحياة.

وتابع المسؤول: التحدي الذي نتعامل معه هو أن بعض البلدان، بما في ذلك الصين، لا تشارك هذه الالتزامات أو القيم. وتعمل بدلاً من ذلك على الاستفادة من التقنيات الرقمية والبيانات الأمريكية بطرق تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

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إلغاء أوامر ترامب التي تحظر تيك توك:

يدعو الأمر الصادر يوم الأربعاء وزارة التجارة والوكالات الفيدرالية الأخرى إلى العمل معًا لصياغة توصيات للحماية من جمع وبيع ونقل بيانات المستهلك الأمريكية الحساسة إلى الخصوم الأجانب.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تقدم وزارة التجارة توصيات بشأن الإجراءات التنفيذية أو التشريعات المستقبلية لمعالجة هذه المخاوف.

ومع ذلك، فإن الأمر لا يتناول الإجراءات أو التحقيقات التي اتخذتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أو CFIUS.

وفي ظل إدارة ترامب، حددت CFIUS عدة مواعيد نهائية لتطبيقات مثل تيك توك لتجريد نفسها من مالكها الصيني بايت دانس.

ولعدة أشهر، ورد أن أوراكل كانت على وشك شراء تيك توك من أجل تجنب حظر الإدارة السابقة. ولكن الصفقة لم تتم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: لا يزال إجراء CFIUS قيد المناقشة النشطة من قبل الحكومة الأمريكية.

ويعد أمر الأربعاء مجرد خطوة من إدارة بايدن لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين.

ووقع بايدن في الأسبوع الماضي أمرًا منفصلاً لتوسيع حظر عهد ترامب على الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي لها صلات مزعومة بالجيش الصيني.

وحدد الأمر 59 شركة ممنوعة من الاستثمار. بما في ذلك تلك التي تنشئ وتنشر تكنولوجيا المراقبة المستخدمة ضد الأقليات المسلمة والمعارضين الحكوميين في هونغ كونغ.

وقال مسؤول كبير في الإدارة يوم الأربعاء إنه يتوقع إجراءات إضافية ضد الصين حيث يقوم بايدن بأول زيارة له في منصبه للاجتماع مع قادة مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

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