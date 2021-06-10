اشتراك iCloud Plus لن يعمل في السعودية

أعلنت شركة آبل عن اشتراك جديد يدعى iCloud Plus، وهو نسخة أكثر إحترافية من خدمة آيكلاود للتخزين السحابي.

ويضم اشتراك iCloud Plus مجموعة من المميزات التي تركز على الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، وتأتي الخدمة بنفس الأسعار القديمة لخدمة آيكلاود.

وتضم المميزات الجديدة في iCloud PLus اشتراك VPN خاص بآبل وإمكانية إخفاء العنوان الرقمي لجهازك.

ولن تعمل خاصية إخفاء العنوان الرقمي للجهاز في مجموعة من الدول حول العالم، ومنها كولومبيا ومصر والسعودية وكازاخستان وجنوب أفريقيا و تركمستان وأوغندا والصين والفلبين.

وتأتي هذه الخطوة حتى تتمكن آبل من تقديم خدماتها في الصين تحديدًا. وقدمت آبل تضحيات كثيرة من أجل الصين. وقامت في 2018 بتخزين بعض بيانات آيكلاود في الصين تحت حماية شركة صينية.

وقد ادعت آبل في وقتها بأن هذه الخطوة تمت لزيادة سرعة وأداء خدمة آيكلاود في الصين.

ولكن زادت هذه الخطوة من مخاوف وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين. وجعل هذا البعض يظنون أن آبل لا تحمي مستخدميها.

وقامت آبل بإزالة مجموعة من تطبيقات VPN الموجودة عبر متجر التطبيقات الصيني. وتمثل الصين ما يزيد عن 15 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة حول العالم.

وتعمل خاصية Private Relay الجديدة ضمن اشتراك iCloud plus على تشفير جميع البيانات الواردة والصادرة من جهاز المستخدم.

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كما تقوم بإعطاء المستخدم رقم IP جديد حتى يخفي عنوانه الحقيقي، وتشبه طريقة عملها تطبيقات VPN.

وتدعي آبل أن الخاصية تخفي عنوان المستخدم عن شركات الإنترنت والمعلنين وآبل نفسها. وقد قامت آبل بتطوير هذه الخاصية مع شركة Cloudflare للحلول الأمنية.

مميزات اشتراك iCloud PLus:

يأتي إشتراك iCloud plus الجديد بمجموعة من المميزات والإضافات إلى الاشتراك القديم مثل: إخفاء البريد الإلكتروني و خاصية Private Relay التي تحدثنا عنها بالأعلى.

وتسمح لك الخاصية الثانية وهو اخفاء البريد الإلكتروني بالاشتراك في المواقع عن طريق حساب وهمي تزودك آبل به.

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وهذا يسمح لك بتجنب نشرات الأخبار من المواقع وتسريب البيانات والرسائل الإعلانية المزعجة.

ولكن تعمل هذه الخاصية فقط من خلال اختيار التسجيل عبر حساب آبل، ولذا يجب أن يدعمها الموقع في البداية.

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وتقدم آبل أيضًا تحديثات جديدة على نظام المراقبة المنزلية HomeKit Secure Video.

وتسمح لك آبل ضمن التغييرات الجديدة بإضافة حسابات إحتياطية لحساب iCloud الخاص بك.

ويساعدك الحساب الأول على استعادة البيانات في حالة فقدك لحساب iCloud الخاص بك، ويرث الحساب الثاني جميع بياناتك القديمة.

بالإضافة إلى ذلك تسمح لك هذه الخاصية باستعادة جميع الصور المخزنة عبر حساب للشخص المتوفي، وذلك إلى جانب رسائله وسجل الهاتف.