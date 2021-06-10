كيفية تفعيل التوثيق الثنائي في فورتنايت والحصول على الهدايا المجانية

تعتبر حسابات فورتنايت هدفاً مغرياً للمخترقين، وهذا لأنها يمكن أن تباع بأسعار مرتفعة في الأسواق السوداء أو سرقة البطاقات البنكية المرتبطة بها، ولذا يجب عليك تأمين حسابك في فورتنايت لحمايته.

وتوفر شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت خاصية التوثيق الثنائي، وذلك لتأمين حسابك وحمايته من عمليات الدخول الغير مصرحة.

كما تعطيك الشركة هدايا مجانية عند تفعيل خاصية التوثيق الثنائي في فورتنايت. تأتي الهدايا لتشجع المستخدمين على تفعيل الخاصية على الرغم من أنها تحمي حسابك.

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السوق السوداء للحسابات :

في عام 2018 ظهرت مقابلة على BBC لمراهق سلوفيني حقق أكثر من 20 ألف دولار في فترة قصيرة عبر بيع حسابات فورتنايت المسروقة.

صرح الشاب بأنه كان يستخدم طرقاً بدائية في سرقة الحسابات وأن الحسابات أشبه بالحقيبة المغلقة، وربما تجد حساباً يحتوي الكثير من المشتريات أو تجد حساباً فارغاً.

وكلما زادت ندرة المشتريات والملابس الموجودة في الحساب، أصبح سعره أعلى وأصبحت فرصة بيعه أسهل بكثير.

وهذه قصة واحدة من الكثير من القصص الأخرى. توجد ملابس في لعبة فورتنايت نادرة للغاية لدرجة أنها تساوي مئات وربما آلاف الدولارات.

ولأن أغلب جمهور فورتنايت من الأطفال، فإنك تجد حساباتهم غير مؤمنة بشكل كامل. تجدهم يستخدون كلمات مرور سهلة الاختراق، ولهذا قررت Epic Games أن تعطي كل من يفعل التوثيق ثنائي الخطوات عبر حسابه رقصة Boogiedown بالإضافة إلى مجموعة من المكافئات الأخرى.

طريقة تفعيل التوثيق الثنائي:

وتسمح لك Epic Games باستخدام ثلاثة طرق للوصول ثنائي الخطوات وهم:

استخدام تطبيق توثيق خارجي: وهو تطبيق تقوم بربطه بحسابك، ويعمل على توليد الكود العشوائي في كل مرة تسجل الدخول فيها

استلام كود التوثيق العشوائي عبر البريد الإلكتروني.

استلام كود التوثيق عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفك.

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ومن الأفضل أن تستلم كود التوثيق العشوائي عبر البريد الإلكتروني. تطبيق التوثيق لا يمكن تغييره وإن فقدته أو فقدت هاتفك، فإنك لن تتمكن من الوصول إلى حساب فورتنايت.

ولتفعيل استلام الكود العشوائي عبر البريد الإلكتروني أتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة حساب Epic Games في متصفح الويب

ثم توجه إلى صفحة كلمات المرور والأمان، وبعد ذلك أبحث عن التوثيق ثنائي الخطوات.

الضغط على تفعيل التوثيق عبر البريد الإلكتروني

التوجه إلى بريدك الإلكتروني ،ومن ثم نسخ الكود الذي سيصلك عبر البريد

العودة إلى صفحة التفعيل ومن ثم لصق الكود فيها.

وإذا كنت ترغب في تفعيل التوثيق عبر تطبيق خارجي قم باتباع الخطوات المذكورة في الأعلى ولكن بدلاً من اختيار التوثيق عبر البريد توجه إلى التوثيق عبر تطبيق خارجي.

قم بمسح QR Code الذي يظهر أمامك من خلال التطبيق الذي ستعتمد عليه، وبعد ذلك أدخل الكود ذو الستة أرقام الذي يظهر أمامك في صفحة حساب فورتنايت.

وتستطيع استخدام التوثيق الثنائي عبر رقم هاتفك عبر الضغط على العلامة الموجودة أمامه، ومن ثم إدخال رقم الهاتف الذي ترغب في ربطه والانتظار حتى يصلك الكود العشوائي، وبعد ذلك إدخاله في الموقع.

وتعمل هذه الطريقة أيضاً على حماية حساب متجر Epic Games الخاص بك، وهذه خطوة هامة إن كنت تستخدم المتجر كثيراً لشراء الألعاب المختلفة.