إليك أهم أسرار متصفح اوبرا

تقدم شركة اوبرا متصفح اوبرا الخاص بها منذ بداية ظهور الانترنت، وهو أحد المتصفحات القديمة التي تمتلك أكثر من نسخة.

وبالرغم من كونه لا يحظى بالكثير من الاهتمام في هذا الوقت بسبب قوة المنافسة، إلا أنه كان أحد أهم متصفحات الانترنت والمفضل للكثيرين.

وقد عادت الشركة المصنعة للمتصفح للمنافسة منذ عامين عندما أطلقت متصفح اوبرا GX الموجه للاعبين والمهتمين بعالم الألعاب. يفتخر متصفح اوبرا GX بكونه يحفظ موارد الجهاز ويزيد من سرعته بشكل عام.

وإلى جانب متصفح اوبرا للألعاب يوجد النسخة المعتادة التي تقدم مميزات متنوعة ومختلفة. إليكم مجموعة من أهم أسراره.

خاصية البحث السريع في متصفح اوبرا :

تستطيع البحث بشكل سريع عبر الإنترنت أو الصفحات التي قمت بفتحها من خلال خاصية البحث السريع.

ويمكنك تفعيلها بسهولة من خلال الدخول إلى إعدادات المتصفح والتوجه إلى الإعدادات المتقدمة، بحيث تجد اختياراً خاصاً بتفعيل هذه الخاصية.

وتستطيع استخدام هذه الخاصية بسرعة من خلال الضغط على أزرار Ctrl + Space معاً ليظهر لك شريط البحث.

وتعتبر هذه الخاصية نسخة مما تقدمه آبل في نظام MacOS مع خاصية Spotlight.

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ربط حساب فيسبوك وواتساب مباشرةً في متصفح اوبرا:

يمكنك من خلال الشريط الجانبي في الوصول بسهولة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وواتساب واستخدامها من داخله.

ويمكنك أيضاً استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بعد تحميلها من متجر الإضافات.

وحتى تتمكن من تفعيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى قائمة الإعدادات ومن ثم البحث عن خاصية الشريط الجانبي وهناك ستجد قسماً خاصاً لبرامج التواصل الاجتماعي.

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إرسال الصفحات بين الحاسب والهاتف المحمول:

يمكنك إرسال الصفحات ومشاركة المحتوى بين هاتفك المحمول وحاسبك إن كنت تستخدم المتصفح عبر الجهازين، وذلك من خلال خاصية My Flow.

وتسمح لك خاصية My Flow بإرسال الروابط والصور ومختلف أنواع المحتوى بين الأجهزة المختلفة في حال كنت تستخدم متصفح اوبرا عبر هذه الأجهزة، ويعني هذا Opera Touch عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المختلفة.

ولا تحتاج لاستخدام حساب اوبرا حتى تستفيد من هذه الخاصية، ويمكنك الاستفادة منها عبر مسح QR Code خاص بجهازك فقط.

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استخدام نظام VPN المدمج داخل المتصفح:

يمتاز بكونه يأتي مدمجاً مع تطبيق VPN مجاني يمكنك استخدامه فور تثبيت المتصفح عبر جهازك.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر الاجهزة المحمولة بالإضافة إلى الأجهزة العاملة بنظام ويندوز أيضاً، ولكن سرعة التحميل واستخدام المتصفح مع VPN Opera المجاني ضعيفة قليلاً، ولذا في حال كنت تحتاج لاستخدام VPN باستمرار فينبغي عليك تثبيت برنامج من طرف خارجي.