أندرويد 12 يجلب طريقة جديدة لإدارة الاتصالات

أعلنت شركة جوجل عن طرح الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 12 عبر هواتف Pixel.

ويضيف الإصدار التجريبي المزيد من ميزات أندرويد 12 التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Google I/O الشهر الماضي. ولكن لم يتم تضمينها في الإصدار التجريبي الأول.

كما يحتوي أيضًا على ميزتين أحدث، بما في ذلك طريقة جديدة لإدارة اتصالك بالإنترنت.

وفي الإعدادات السريعة، يحتوي أندرويد 12 الآن على زر جديد يسمى “الإنترنت” يحل محل زر الشبكة اللاسلكية القديم.

وتحصل عند النقر عليه على شاشة تتيح لك التبديل بين الشبكات اللاسلكية وتعرض أيضًا اتصالك الخلوي الحالي (الذي يمكنك أيضًا تبديله).

وتقول جوجل: إن الفكرة هي مساعدة المستخدمين على التبديل بين مزودي الإنترنت واستكشاف مشكلات الاتصال بالشبكة وإصلاحها بسهولة أكبر.

وتطلب تدوينة جوجل من القراء إخبارها برأيك بخصوص هذه الميزة، في إشارة إلى أن تجربة المستخدم هذه قد لا تكون شيئًا أكيدًا.

وغالبًا ما تقدم جوجل أفكارًا جديدة لواجهة المستخدم ثم تتراجع عنها أثناء الإصدار التجريبي من أندرويد.

ويعرض أندرويد 12 أيضًا “إشعار قراءة الحافظة”، الذي يظهر في أي وقت يقرأ فيه التطبيق الحافظة الحالية.

ويظهر عندما يقرأ أحد التطبيقات الحافظة من شيء نسخته في تطبيق آخر. بمعنى آخر، لن ينبثق بشكل مزعج إذا قمت بالنسخ واللصق داخل نفس التطبيق.

وعلى عكس الإشعارات الأخرى، يظهر هذا على ما يبدو من أسفل الشاشة، وهو مشابه لميزة ظهرت أولاً عبر آيفون، حيث أدرك المزيد من الأشخاص أن التطبيقات كانت تطلب محتوى الحافظة في حين أنه لا ينبغي فعل ذلك.

وهناك القليل من الميزات الأخرى التي أعلنت عنها جوجل ولكنها لم تدرجها في الإصدار التجريبي الأول.

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ميزات أندرويد 12:

وتحاول واجهة مستخدم النظام الآن عرض ألوان تكميلية من ورق الحائط الخاص بك. ويبدو أيضًا أن جوجل مستعدة للالتزام بالاحتفاظ بميزة “النقر السريع”، التي تتيح لك تعيين إجراء مخصص عند النقر فوق الجزء الخلفي من الهاتف.

كما أضافت جوجل لوحة تحكم الخصوصية، التي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا والموقع.

وتعمل جوجل أيضًا على تشغيل ميزات الخصوصية التي تم الإعلان عنها سابقًا والمتعلقة بالميكروفون والكاميرا.

وعندما يكون أي منهما قيد التشغيل، يتم عرض مؤشر في الجزء العلوي الأيمن من شريط الحالة.

ويتوفر الآن عبر أندرويد 12 أيضًا تبديل في الإعدادات السريعة لإيقاف تشغيل هذه المستشعرات.

وإذا قمت بتعطيل الميكروفون أو الكاميرا في الإعدادات السريعة، فإن النظام يسألك عما إذا كنت تريد إعادة تشغيلهما في المرة التالية التي يحاول فيها أحد التطبيقات الوصول إلى أحدهما.

ومع هذا الإصدار، تواكب جوجل خارطة الطريق لإصدار أندرويد 12 هذا الخريف. ومن المتوقع وصول المزيد من الإصدارات التجريبية قبل الإصدار النهائي.

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