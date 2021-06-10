تعرف على أفضل مواصفات الفيديو قبل نشره على يوتيوب

توجد الكثير من الاختيارات والاعدادات التي تؤثر على مواصفات الفيديو الذي تعمل عليه، ويعني هذا اختيارات تصدير الفيديو بعد الانتهاء من المونتاج وقبل نشره على يوتيوب.

ولكن تختلف هذه الاختيارات بشكل كبير بحسب المنصة التي ستنشر عليها الفيديو، وإن كنت سننشره على الانترنت أو تستخدمه دون نشره على الإطلاق.

وتأتي هذه الاختلافات بسبب التفضيلات الشخصية ورؤية المخرج في بعض الأوقات. عندما يتعلق الأمر بالنشر على يوتيوب فإن هناك بعض المواصفات التي يفضلها يوتيوب وتساعد على إيصال الفيديو بشكل أفضل.

تعتمد يوتيوب على خوارزميات ذكاء اصطناعي لجعل الفيديو الأفضل يصل إلى عدد أكبر من المستخدمين، ومن ضمن المعايير التي تنظر إليها هذه الخوارزميات هي مواصفات الفيديو ودقته.

ولذلك إليكم أفضل مواصفات للفيديو قبل نشره على يوتيوب.

بعض المصطلحات الهامة عندما يتعلق الأمر بتصدير الفيديو:

وتعتبر عملية تصدير الفيديو هي تحويله إلى ملف واحد بعد إضافة التأثيرات وعمليات المونتاج المختلفة. ستحتاج لمعرفة بعض المصطلحات الهامة حتى تحصل على اكبر استفادة من هذا المقال.

وأهم هذه المصطلحات هي :

Video codec : طريقة المعالجة التي يستخدمها التطبيق لانتاج الفيديو الخاص بك وتصغير حجمه، وهي أيضاً تؤثر على الصيغة النهائية للفيديو الخاص بك.

صيغة الفيديو: وهي الامتداد الذي يحصل عليه ملف الفيديو النهائي مثل Mp4 أو MKV، وهي تؤثر على طريقة تشغيل الفيديو وتعرف منصات المشاركة عليه.

دقة الفيديو: هي نسبة الأبعاد الخاصة بالفيديو، وتوجد مجموعة مختلفة من الدقات مثل 4K أو HD، وكلما زادت الدقة زاد حجم الملف النهائي

معدل الإطارات: وهو عدد الإطارات التي تعرض في الثانية الواحدة في الفيديو، وقد تكون 60 إطار أو 30 إطار، وهي تؤثر بشكل مباشر على سهولة حركة الشخصيات في الفيديو.

Bitrate : وهو الحجم الذي يستهلكه تشغيل الفيديو عبر الانترنت، وهو مهم في نشر الفيديو عبر اليوتيوب.

ماهي أفضل إعدادات تصدير الفيديو قبل نشره على يوتيوب؟

تنصح منصة يوتيوب المستخدمين باستخدام المواصفات التالية قبل نشر الفيديو عليها:

استخدام Codec يدعى H.264

الاعتماد على صيغة MP4 للملف النهائي

الحد الأقصى للدقة المدعومة من يوتيوب هي 4K. ولكن إن قمت بنشر فيديو بدقة أعلى من 4K فإنه يتم تخفيض الدقة لتصبح 4K.

وتفضل منصة يوتيوب استخدام Bitrate بحجم 10 ميجابايت في الثانية الواحدة لعرض دقة 1080P دون مشاكل.

ويمكنك الوصول إلى المزيد من هذه المواصفات عبر صفحة الدعم الخاصة على يوتيوب،ولكننا ذكرنا أهم المواصفات التي تحتاجها.

كيف تحول الفيديو إلى هذه المواصفات؟

وتختلف طريقة تحويل الفيديو بحسب التطبيق الذي تستخدمه في المونتاج. بشكل عام يطلب التطبيق اختيار المواصفات قبل إنتاج الملف النهائي.

وقد تجد بعض التطبيقات مزودة بنماذج مسبقة للاعدادات المفضلة في يوتيوب وباقي منصات مشاركة الفيديو مثل Vimeo و Daily Motion كمثال.

ويمكنك الاعتماد على مواصفات أخرى بحسب رؤيتك الفنية للفيديو، ولكن الأمر يعتمد على التجربة فقد لا يفضل يوتيوب هذه المواصفات.