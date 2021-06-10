أجهزة ماك من إنتل تفتقر لأفضل ميزات macOS Monterey

يضيف تحديث macOS الكبير القادم من شركة آبل، macOS Monterey، مجموعة من الميزات الجديدة. ولكن بعض الميزات الأكثر إثارة للاهتمام لن تأتي إلى أجهزة ماك المستندة إلى معالجات إنتل، وذلك وفقًا لشركة آبل.

وأصدرت شركة آبل أول أجهزة ماك المزودة بشرائح M1 في شهر نوفمبر 2020. بما في ذلك أي نموذج MacBook Air و MacBook Pro بقياس 13 إنشًا و Mac mini و iMac.

وفي صفحة ميزات macOS Monterey، تشير الطباعة الدقيقة إلى أن هناك عدة ميزات تتطلب جهاز ماك بشريحة M1.

وإليك الميزات الجديدة التي لن تتمكن من استخدامها في macOS Monterey:

الوضع الرأسي في فيس تايم: الذي يعمل على تعتيم الخلفية خلفك أثناء إجراء مكالمة فيديو.

النص المباشر Live Text: الذي يسمح لك بنسخ النص ولصقه أو البحث عنه أو ترجمته داخل الصور.

عرض الكرة الأرضية الجديد التفاعلي الثلاثي الأبعاد في تطبيق الخرائط.

خرائط أكثر تفصيلاً في مدن مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك ولندن في تطبيق الخرائط.

تحويل النص إلى كلام بمزيد من اللغات، بما في ذلك السويدية والدنماركية والنرويجية والفنلندية.

الإملاء على الجهاز الذي يجعل جميع عمليات المعالجة تحدث دون اتصال بالإنترنت.

إملاء لوحة مفاتيح غير محدود زمنيًا (كان الإملاء في السابق يقتصر على 60 ثانية).

macOS Monterey وأجهزة ماك:

لم تشرح آبل سبب عدم توفر أي من هذه الميزات عبر أجهزة ماك المستندة إلى إنتل.

وقدم برنامج Google Earth منذ فترة طويلة كرة أرضية تفاعلية ثلاثية الأبعاد عبر أجهزة ماك المستندة إلى إنتل، سواء عبر الويب أو في التطبيق.

وتمر شركة آبل حاليًا بمرحلة انتقالية لمدة عامين من معالجات إنتل إلى رقاقات السيليكون المخصصة من آبل في أجهزة ماك. ومن المقرر أن يكتمل التغيير بحلول WWDC 2022.

وقد أثبتت أجهزة ماك المزودة بشريحة M1 أنها أسرع بكثير من نظيراتها من إنتل، حتى أن النموذج الأساسي MacBook Air المزود بشريحة M1 يتفوق على جهاز MacBook Pro بقياس 16 إنشًا المستند إلى إنتل.

ويشاع على نطاق واسع أن شركة آبل تخطط لإعادة تصميم نماذج ماك بوك برو بقياس 14 و 16 إنشًا بدعم من شريحة أسرع من شريحة M1 في وقت لاحق من هذا العام.

ولا يزال macOS Monterey متوافقًا مع مجموعة متنوعة من أجهزة ماك المستندة إلى إنتل، وهو متوفر الآن في مرحلة تجريبية للمطورين. ومن المحتمل أن يتم إصدار تحديث البرنامج علنًا لجميع المستخدمين في وقت ما بين سبتمبر ونوفمبر.