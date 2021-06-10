أجهزة ماك التي تحصل على نظام macOS Monterey

أعلنت شركة آبل عن نظام macOS Monterey الجديد في مؤتمرها السنوي للمطورين، وكما جرت العادة، فإنها أعلنت أيضًا عن أجهزة ماك التي تحصل على تحديث النظام ويمكن تثبيته عليها.

وتقدم آبل دعمًا لأجهزة ماك حتى 6 أعوام تقريبًا، بالتالي فإن ذلك يعني أن الأجهزة التي صدرت في عام 2015 تحصل على تحديث macOS Monterey الجديد.

ولكن هناك بعض أجهزة ماك الأقدم التي من المقرر أن تحصل على التحديث أيضًا. وذلك لأن المعالج المركزي ومواصفات هذه الحواسيب تدعم تشغيل النظام.

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من ناحية أخرى فمن المتوقع أن تزيد آبل من فترة دعم تحديثات نظام ماك للحواسب التي تعمل بمعالج M1، حيث أن هذا المعالج من تطوير الشركة نفسها. بالتالي فإن هذا يعني توافقية أعلى مع النظام وقابلية لتحسين برمجته.

وكان من المنتظر أن تطلق آبل النسخة الجديدة من معالج M1، حيث تم تسريب أداء المعالج المتوقع.

ومع ذلك ما زال من المحتمل أن تعلن آبل عن المعالج الجديد في نهاية العام. ولكن كل هذه تكهنات ولا توجد معلومة رسمية.

الأجهزة التي تدعم نظام ماك macOS Monterey :

نقدم لكم الآن قائمة الأجهزة التي تحصل على تحديث نظام ماك الجديد، وقد قمنا بتقسيم القائمة بحسب نوع الجهاز وقوته.

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حواسيب ماك المكتبية:

جهاز آيماك برو (2017).

آيماك بمعالج M1.

حاسوب آيماك 2020.

آيماك بحجم شاشة 27 إنشًا إصدار عام 2019.

جهاز آيماك بحجم شاشة 21.5 إنشًا اصدار عام 2019.

آيماك بحجم شاشة 27 إنشًا إصدار عام 2017.

جهاز آيماك بحجم شاشة 21.5 إنشًا اصدار عام 2017.

آيماك إصدار عام 2017.

آيماك إصدار عام 2015.

حاسوب ماك ميني بمعالج M1.

ماك ميني إصدار عام 2018.

جهاز ماك ميني إصدار آخر عام 2014.

ماك برو إصدار عام 2019.

حاسوب ماك برو إصدار نهاية عام 2013.

حواسيب ماك بوك برو المحمولة:

ماك بوك برو بمعالج M1 إصدار عام 2020

حاسوب ماك بوك برو إصدار عام 2020 بمعالج إنتل

ماك بوك برو إصدار عام 2019 بمختلف الأحجام

جهاز ماك بوك برو إصدار عام 2018 بمختلف الأحجام

حاسوب ماك بوك برو إصدار عام 2017 بمختلف الأحجام

جهاز ماك بوك برو إصدار عام 2016

ماك بوك برو إصدار عام 2015 بجميع الأحجام أجهزة ماك بوك آير:

ماك بوك آير إصدار عام 2020 بمعالج M1

حاسوب ماك بوك آير إصدار 2020 بمعالج إنتل

ماك بوك آير إصدار 2019

حاسوب ماك بوك آير إصدار 2018

جهاز ماك بوك آير إصدار 2017

ماك بوك اير إصدار 2015 بحجم 11 بوصة

حاسوب ماك بوك آير إصدار 2015 بحجم 13 بوصة

حاسوب ماك بوك بحجم 12 بوصة إصدار عام 2016 وعام 2017.

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من ناحية أخرى فقد أوقفت آبل جميع الدعم عن الحواسيب الأقدم من التي ذكرناها بالأعلى، وذلك لأنها أصبحت أضعف وغير قادرة على تشغيل النظام.

كذلك ننصح أصحاب الأجهزة القديمة التي لن تتلقى الدعم بتغييرها والحصول على أحد الأجهزة الجديدة.