تستعد شركة آبل لإصدار أنظمة iOS 15 و iPadOS 15 و WatchOS 8 مع نهاية العام الجاري. ويعني هذا أن الأنظمة الجديدة تصل بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون الجديدة في شهر سبتمبر القادم.

وتعلن آبل في مؤتمر WWDC عن الأنظمة الجديدة وتعرض لنا ميزاتها وبعد ذلك تطلقها رسميًا مع إطلاقها للهواتف الجديدة، حيث تصدر الهواتف الجديدة مزودة بأنظمة التشغيل الجديدة.

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بالإضافة إلى ذلك يعتبر دعم آبل للهواتف القديمة أهم مميزات هواتف آيفون، حيث تتلقى الهواتف دعمًا لمدة تتجاوز خمس سنوات متواصلة.

ويعني هذا أن هاتفك يتلقى التحديثات رسميًا من آبل، ويحصل على أغلب المميزات الجديدة في الهواتف الجديدة.

ولكن لا تنطق هذه المعلومة عن المميزات التي تأتي بتحديث العتاد، وتبعًا لذلك فإنك تحصل على جميع المميزات التي يستطيع هاتفك تشغيلها.

بالمثل فإن الأمر ينطبق على أجهزة آيباد والساعات الذكية أيضًا، حيث تدعم آبل ترقية الأجهزة القديمة حتى 6 أعوام تقريبًا.

ويعود ذلك لكون نظام آيباد قد اختلف كثيرًا عن الماضي، ولكن تخطط آبل لدعمه لفترات طويلة قادمة بحسب ما قالت سابقًا.

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ولا توجد أي معلومات رسمية بعد عن الهواتف القادمة. ولكن التسريبات التي ظهرت تؤكد بعض التغييرات على تصميم الهواتف.

ومن المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف آيفون 13 بقدرات بطارية أكبر بشكل ملحوظ هذا العام، ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع أن تضيف هواتف آيفون 13 ميزات جديدة تستهلك الكثير من الطاقة، مثل شاشة ProMotion.

بالإضافة إلى ذلك من المفترض أن تتميز جميع النماذج بمستشعر LiDAR، كما قال دانييل آيفز المحلل في Wedbush في مذكرة المستثمرين.

وتشير الشائعات إلى أن سلسلة آيفون الجديدة تدعم تقنية العرض ProMotion والشاشة التي تعمل دائمًا، وكلاهما قد يزيد من استنزاف البطارية هذا العام.

ومع ذلك، فإن الشيء المهم هو اعتماد آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس لتقنية العرض LTPO الجديدة لتشغيل شاشة ProMotion.

أجهزة آبل التي تحصل على iOS 15 و iPadOS 15 و WatchOS 8:

في غضون ذلك تحصل جميع هواتف آيفون الموجودة بالقائمة بالأسفل على تحديث iOS 15 الجديد في نفس الوقت في شهر سبتمبر، وهي :