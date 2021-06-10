آبل تؤجل ماك بوك برو الجديد حتى هذا الخريف

بينما كانت هناك آمال في أن تعلن شركة آبل عن نماذج ماك بوك برو MacBook Pro جديدة في WWDC، إلا أن الكلمة الرئيسية لم تذكر أي شيء بخصوص ذلك.

ووفقًا لآخر التوقعات، يتم إطلاق الجهاز الآن في الربع الثالث من عام 2021.

وتستند هذه التوقعات إلى ادعاءات من موردي آبل تفيد بأن شحنات الجهاز الجديد تبدأ بالربع الثالث من العام، الذي يمتد من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر.

ومع ذلك، لا يوجد وضوح مطلق حول ما إذا كانت هذه الشحنات تشير إلى MacBook Pro الجديد أو مكونات منفصلة لأجهزة الحواسيب المحمولة.

اقرأ أيضًا:

وأشارت الشائعات إلى أن WWDC كان سيقدم المزيد من إعلانات المنتجات، وربما نماذج ماك بوك برو الجديدة.

ولكن بعد عدم ذكره في المؤتمر، تم تأجيل الجهاز الآن حتى الربع الثالث من عام 2021. وذلك وفقًا لتقارير مختلفة من وسائل الإعلام مثل DigiTimes و Nikkei Asia.

ومن المتوقع أن تطرح شركة آبل نموذجين جديدين من ماك بوك برو في وقت لاحق في عام 2021. مع بدء الشحنات في الربع الثالث.

اقرأ أيضًا:

ماك بوك برو الجديد:

تشير تقارير سلسلة التوريد هذه المتعلقة بالتأخير في الإنتاج الضخم لنماذج ماك بوك برو الجديدة من آبل إلى أن الشركة تحصل على الوقت الكافي للإعلان عن إصدارها قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تغير نماذج ماك بوك برو الجديدة بعض الأشياء. إذ قد يتم تزويدها بشاشة Mini LED أكثر إشراقًا وتصميم محسّن يتميز بمزيد من الانسيابية العلوية والسفلية.

علاوة على ذلك تجلب النماذج بعض عناصر التحكم التي كانت غائبة في نماذج ماك بوك برو لعام 2016. بما في ذلك منفذ HDMI وفتحة بطاقة SD ومنفذ شحن مغناطيسي.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن مفاتيح الوظائف المادية تعود لتحل محل Touch Bar.

وأوضحت المعلومات أن نماذج MacBook Pro الجديدة من آبل المعاد تصميمها بقياس 14 و 16 إنشًا يتم تشغيلها بواسطة شريحة M1X، وهي نسخة أسرع من شريحة M1.

وجرى الإشارة إلى m1x MacBook Pro كواحدة من العلامات المدرجة من قبل آبل في فيديو WWDC الرئيسي عبر يوتيوب. وتضمنت العلامات الأخرى iOS 15 و M1X و iOS ومؤتمر المطورين والمزيد.

وبعد إصدار شريحة السيليكون M1 في شهر نوفمبر فإن النظريات تشير إلى أن M1X هو شريحة آبل المعاد تصميمها لنماذج MacBook Pro الجديدة.

اقرأ أيضًا: