iPhone 6S البالغ من العمر ستة أعوام يحصل على iOS 15

يصبح عمر هاتف iPhone 6S من شركة آبل ست سنوات في شهر سبتمبر، وهو عمر طويل بالنسبة لهاتف ذكي.

وإذا كان لديك مثل هذا الجهاز منذ فترة طويلة، فإن آبل قالت إن هذا الهاتف مؤهل للحصول على تحديث iOS 15 عند وصوله للجمهور هذا الخريف.

وستكون أجهزة iPhone 6S و iPhone 6S Plus والجيل الأول من iPhone SE، التي يتم شحنها جميعها مع نظام التشغيل iOS 9، من بين أقدم الأجهزة التي تتلقى تحديث نظام التشغيل.

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وتعتبر فترة ست سنوات طويلة للغاية لأي جهاز محمول. وتمنح هاتف iPhone 6S لقب أقدم هاتف ذكي مدعوم حتى الآن.

وكان جهاز iPhone 5S يبلغ من العمر خمس سنوات عندما حصل على آخر تحديث لنظام التشغيل مع iOS 12. ولكنه لم يكن مؤهلاً لنظام التشغيل iOS 13.

وعلى جانب أندرويد، اتخذت سامسونج خطوات لتحسين عمر أجهزتها من خلال تقديم أربع سنوات من الدعم الأمني ​​للبعض من هواتفها.

ولكن ست سنوات من تحديثات نظام التشغيل والدعم الأمني ​​تضع iPhone 6S في مكان مختلف تمامًا.

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iPhone 6S ما زال مدعومًا:

من المؤكد أن هناك الكثير من الميزات الجديدة التي لن تعمل مع معالج A9 Bionic ضمن الهاتف البالغ عمره ست سنوات.

ولن تتوفر ميزات مثل Visual Lookup، والنص المباشر Live Text في الصور، والوضع الرأسي في فيس تايم، واتجاهات المشي الغامرة في الخرائط لمستخدمي iPhone 6S. وذلك بالنظر إلى أن هذه الميزات جميعًا تحتاج إلى جهاز به شريحة A12 Bionic على غرار iPhone XS و iPhone XR أو أحدث.

ومن الممكن أيضًا أن تؤدي البرامج الأحدث إلى إبطاء الهاتف القديم ذي المعالج القديم والأقل ذكاءً. ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة، إذ لم تجد التقارير تأثير كبير في الأداء عند استخدام iOS 14 عبر iPhone 6S.

وما قد يكون مشكلة أكبر، كما لاحظ كلا المختبرين، هو أن هاتف iPhone 6S يظهر عمره مع ضعف عمر البطارية.

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كما أن ميزات مثل الأدوات المصغرة أكثر صعوبة في الاستخدام عبر شاشة الهاتف بقياس 4.7 إنشات، التي أصبحت صغيرة مقارنةً بالشاشات القياسية التي يبلغ حجمها ست إنشات أو أكثر.

ومع ذلك، يظل مالكو iPhone 6S يتلقون تحديثات مفيدة محتملة مثل ملخصات الإشعارات وأوضاع التركيز لتقليل المقاطعات على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك يحصلون على مشاركة الفيديو والموسيقى في فيس تايم. إلى جانب ميزات الخصوصية المضافة مثل تقرير خصوصية التطبيق لمدة سبعة أيام لمتابعة كيفية استخدام التطبيقات لمعلوماتك.

وهناك أيضًا تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء التي تأتي مع على مدار العام مع iOS 15.

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