مميزات الساعات الذكية التي يجب أن تبحث عنها

يوجد الكثير من الساعات الذكية التي يمكنك الاختيار من بينها، ويمكنك أن تجد ساعات من أشهر الشركات التقنية في العالم، وذلك بالإضافة إلى شركات صناعة الساعات المشهورة، مثل: Fossil و Garmin كمثال.

ويعني هذا التنوع الكبير في الشركات تنوعاً أكبر في المواصفات.

تجد الكثير من المواصفات المختلفة بين الساعات. أهم هذه المواصفات هو التوافق مع الهاتف ونظام تشغيله. وذلك لأن بعض الساعات لا تعمل مع جميع الهواتف.

ولكن كيف يمكنك أن تختار من بين هذه الساعات الذكية المختلفة؟ وأي ساعة منهم هي الأنسب لك؟.

وتأتي الساعات الذكية بمجموعة من المواصفات الأساسية التي يجب أن توجد فيها، وذلك حتى تتمكن من استخدامها، ولذا لا تفكر في أي ساعة ذكية لا تمتلك هذه المواصفات.

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التوافق مع الهواتف:

يوجد نظامين مهيمنين لتشغيل الهواتف في العالم، إما نظام أندرويد أو نظام iOS، ولكن يختلف الأمر في الساعات الذكية، حيث إن كل شركة تعمل على تقديم نظام خاص بها، بالإضافة إلى وجود نظام تشغيل آبل ونظام Wear OS من جوجل.

ولذلك قبل أن تقرر نوع الساعة الذكية التي تقتنيها، يجب أن تحدد نظام التشغيل الخاص بك، وهل تفكر في تغيير هاتفك إلى نظام آخر قريباً أم تخطط للبقاء في النظام نفسه.

وتوفر أنظمة الساعات الذكية مميزات مختلفة، بداية بالشكل وإمكانية تغيير واجهة الساعة ووصولاً إلى دعم التطبيقات الخارجية وإمكانية تثبيتها.

ولا يمكن لساعات آبل الذكية أن تعمل مع هواتف أندرويد، كما لا يمكن لساعات سامسونج أن تعمل مع هواتف آبل، بينما تقف الساعات الذكية العاملة بنظام جوجل Wear OS في المنتصف، وذلك لأنها تعمل بتوافق عالي مع هواتف أندرويد وآيفون على حد سواء.

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السعر:

بالرغم من أن الساعات الذكية هي أحدث صيحة في مجال التقنية، إلا أنها لاتزال قطعة إضافية ويمكنك العيش دونها، ولذلك يجب أن تحدد ميزانية ثابتة لا تخرج عنها حتى تتمكن من الاختيار بدقة.

وبسبب وجود مصنعين كُثر للساعات، فإن أسعارها تتفاوت كثيرًا، وتختلف للغاية حتى بين تلك التي تعمل بالنظام التشغيلي نفسه.

ويمكنك الحصول على ساعة ذكية مميزة من شركة مرموقة بدايةً من 100 دولار، وتصل أسعار الساعات الذكية إلى أكثر من 1000 دولار للإصدارات الرائدة منها.

عمر البطارية والأداء:

يعتبر عمر البطارية أحد أهم العوامل لاختيار الساعات الذكية، وهو يختلف من شركة لأخرى ومن شخص لآخر.

ويمكن للساعات الذكية التي تعمل بنظام جوجل أن تعطيك يومان من العمل المتواصل، وكذلك الحال مع ساعات آبل الذكية أيضاً.

ويمكن لساعات الشركات الأخرى، مثل: هونر وهواوي، أن تعمل حتى 15 يومًا متصلين. ولكن بالطبع هذه الساعات تأتي بمميزات أقل، وهو ما يجعلها تعمل لهذه الفترة الطويلة.

ميزة تتبع اللياقة والصحة:

يعتبر تتبع اللياقة والصحة أحد أهم مميزات الساعات الذكية، وهي من الأسباب التي تجعل الرياضيين يفضلون اقتنائها.

ويمكنك من خلال الساعات تتبع الرياضات التي تمارسها بالإضافة إلى مراقبة نشاطك اليومي والسعرات الحرارية التي تستهلكها.

وتقدم لك بعض الساعات مميزات تتبع صحة بشكل أفضل، مثل: تتبع مستوى ضغط الدم ومعدل تشبع الدم بالأوكسجين ونبضات القلب، وهذا إلى جانب قدرتها على تتبع جدول النوم ومعدلاته.

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تقنية NFC:

تمتلك بعض الساعات الذكية مستشعرات NFC، وبالرغم من أن استخدامات هذا المستشعر ليست كثيرة، ولكن أحد أهم الاستخدامات هو الدفع غير التلامسي في المناطق التي تدعمه.

تقنيات التواصل المختلفة:

هناك الكثير من الساعات التي تتضمن قدرات تواصل مختلفة، مثل: الرد على المكالمات أو حتى الاتصال ببعض جهات الاتصال والرد على رسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الساعة.

وقد لا تكون هذه الميزة هامة للبعض، ولكنها بكل تأكيد مفيدة. توفر عليك بعض الوقت أثناء عملك أو ممارسة الرياضة.

دعم التطبيقات الخارجية:

يمكنك تثبيت التطبيقات الخارجية عبر الساعات التي تعمل بنظام Wear OS أو watchOSK وهي أنظمة تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من آبل وجوجل.

وتقدم لك التطبيقات الخارجية الكثير من المميزات المختلفة. أهم هذه المميزات هو إمكانية تثبيت أوجه الساعة المختلفة والرد على رسائل التواصل من خلال الساعة أيضاً.