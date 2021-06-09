مايكروسوفت تعود إلى متاجر البيع بالتجزئة المادية

تعود شركة مايكروسوفت لبيع المنتجات في المتاجر التقليدية. وتبدأ عملاقة البرمجيات ببيع المنتجات في مراكز التجربة في لندن ونيويورك وسيدني خلال الشهر المقبل.

وتتوفر منتجات مايكروسوفت المحددة في الأول من شهر يوليو. ولكن النقص العالمي في الرقاقات يؤثر في ما هو متاح للشراء.

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ولن تكون منصات الألعاب Xbox Series X و Xbox Series S متاحة في البداية، وذلك حتى تتحسن مخزونات هذه الأجهزة لتلبية الطلب.

وتتوفر المنتجات الأخرى ذات الصلة بمنصة إكس بوكس Xbox، جنبًا إلى جنب مع أجهزة Surface واشتراكات Microsoft 365.

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وقال ترافيس والتر، رئيس متاجر البيع بالتجزئة في مايكروسوفت: تم إنشاء مراكز تجربة مايكروسوفت الخاصة بنا في المقام الأول لتزويد العملاء بطريقة لتجربة منتجاتنا شخصيًا.

وأضاف: نستخدم هذه المساحات للاختبار والتجربة والاستمرار في تطوير التجربة بناءً على ملاحظات العملاء. واعتبارًا من الأول من شهر يوليو، سيتمكن العملاء من شراء منتجات مايكروسوفت المحددة في مواقع نيويورك ولندن وسيدني.

وأغلقت مايكروسوفت بشكل دائم متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي البالغ عددها 72 متجرًا، وذلك بعد وقت قصير من بدء الوباء.

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متاجر مايكروسوفت:

وتعمل الشركة على نقل موظفي المتجر إلى مناطق تساعد في البيع إلى عملاء الأعمال التابعين لشركة مايكروسوفت وتدريبهم ودعمهم.

ولا تشير هذه الخطوة إلى عودة متاجر البيع بالتجزئة التابعة لمايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك لن يكون هناك طلب عبر الإنترنت أو استلام من المتجر المتاح.

وتستخدم مايكروسوفت مواقعها الأربعة لمراكز التجربة لاستضافة عملاء الأعمال. وتبعًا لذلك فإنها تستهدف القدرة على شراء العناصر في المقام الأول أولئك الذين يزورونها.

من ناحية أخرى قالت الشركة في شهر يونيو الماضي: إنها تعيد تصور مراكز التجربة كجزء من تحول استراتيجي في كيفية تعاملها مع البيع بالتجزئة.

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في غضون ذلك قالت ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، في الشهر الماضي: إنها تفتتح أول متجر تجزئة فعلي في مدينة نيويورك هذا الصيف، مما يعكس النهج الذي اتبعته آبل في العقود الأخيرة.

وقالت جوجل، التي استخدمت متاجر منبثقة في الماضي للترويج لمنتجاتها: إنها تبيع أجهزة Pixel و Pixelbooks وأجهزة تتبع اللياقة البدنية فيتبيت جنبًا إلى جنب مع أجهزة Nest المنزلية الذكية في منفذ البيع بالتجزئة.

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